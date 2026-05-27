Известный украинский актер стал вдовцом: в театре сделали заявление

Дмитрий Оськин

Украинский актер Дмитрий Оскин переживает тяжелое горе — звезда сериалов потерял жену Лику.

О трагическом известии сообщили представители киевского театра «Особистості», где работает артист. Коллеги публично в Facebook поддержали Дмитрия и выразили слова соболезнования из-за болезненной утраты.

«Театр „Особистості“ выражает искреннее соболезнование нашему замечательному актеру Дмитрию Оскину по поводу тяжелой утраты — смерти жены Лики… Да упокоится с Богом», — говорится в сообщении.

Сейчас ни сам Дмитрий Оскин, ни представители театра не раскрывают причин смерти женщины. Актер также пока не комментировал трагедию и не выходил на связь с заявлениями.

Заявление театра «Особистості»

После печальной новости коллеги, друзья и поклонники начали массово поддерживать артиста в комментариях. Пользователи делились словами сочувствия и желали ему сил пережить тяжелый период.

Пускай упокоится с миром. Светлая память

Большое горе! Светлая память Лике, да упокоится с Богом! Господину Дмитрию искренние соболезнования

Сочувствую, друг… Держись, Дмитрий! Светлая память

К слову, Дмитрий Оскин известен зрителям по ролям в сериалах «Женский доктор. Новая жизнь», «Реванш», «Детский охранник», «Слуга народа», «Голова» и других.

