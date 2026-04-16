Известный украинский актер удивил, как стал стриптизером и сколько зарабатывал за ночь

Алексей Суровцев / © instagram.com/surovtsev.alexei

Реклама

Украинский актер Алексей Суровцев удивил, как стал стриптизером и сколько зарабатывал за ночь.

Артист в юности занимался профессиональным спортом, а именно плаванием. Однако Алексея Суровцева серьезно заинтересовал стриптиз. В частности, он увидел эротическое выступление мужской группы, а также Всеукраинский чемпионат по женскому стриптизу. Это вдохновило Алексея. Как оказалось, у него был знакомый, который танцевал мужской стриптиз. Он и привел Суровцева в клуб, где тот также стал стриптизером.

"Оказалось, что у меня знакомый танцует в баре, дважды в неделю там был женский день. Я стеснялся танцевать, но мне понравилось. Я прихожу в этот бар, выходит ко мне хореограф, спросила, умею ли я танцевать, я сказал, что нет. Мне устроить просмотр. Все как в тумане, я вышел, как-то разделся, все коряво. Хореограф сказала плохо, но приходи, будем заниматься", - говорит актер Славе Демину.

Реклама

Алексей Суровцев признается, что сначала ему платили 15 гривен за ночь, а также кормили борщом. Однако, по словам артиста, для него идея была гораздо важнее денег. Поэтому, сначала он только получал опыт. Впоследствии Суровцев перешел на более профессиональный уровень и достиг высот. Однако из профессии актер все же ушел, потому что испытывал пренебрежительное отношение от аудитории.

"Мне платили 15 гривен за ночь и борщ. Но это не за деньги было, это идея! Я захотел и понимал, что там я научусь. Потом меня увидел какой-то промоутер, началась гастрольная деятельность. В 2007 году я выиграл чемпионат Украины по стриптизу", - подытожил актер.

