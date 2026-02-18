Известный украинский актер удивил причиной, почему полтора года не мог попасть в армию

Александр Зарубей

Реклама

Известный украинский актер Александр Зарубей удивил причиной, почему полтора года не мог попасть в армию.

Когда началась полномасштабная война, то артист был решительно настроен подписать контракт с ВСУ и стать на защиту страны. Однако этого не удалось сделать сразу. А все из-за прописки актера. Дело в том, что Александр Зарубей родом из Алчевска - город в Луганской области, который с 2014 года оккупирован. Хотя артист 20 лет назад и переехал в Киев, но место прописки не менял. Для знаменитости это не было проблемой, пока он не решил вступить в ряды ВСУ. Артист в интервью Oboz.ua вспоминает, что информация о нем просто отсутствовала в государственном реестре.

Александр Зарубей

"С первых дней вторжения я начал пытаться попасть в армию. Но все мои попытки завершались ничем. В государственном реестре меня просто не существовало. Даже "Дія" это подтверждала. Моя фамилия отсутствовала в системе. Полтора года пытался это исправить. Даже горько шутил: когда меня наконец возьмут в армию, выберу позывной "Бомж". Но в конце концов собрал документы", - вспомнил актер.

Реклама

Кстати, пока артиста не взяли в армию, он не сидел, сложа руки. Александр Зарубей пошел в тероборону, активно занимался волонтерством и вел канал на YouTube, где рассказывал правду о том, что происходит в стране. Однако актер почувствовал, что находится на своем месте, только после того, как подписал контракт с ВСУ.

Александр Зарубей с женой

"Мы с женой и сыном Марком оставались в Киеве. Пошел в тероборону. И мне стало легче: появилось ощущение, что я не просто наблюдатель. Потом мы с Женей присоединились к волонтерским инициативам, работали на YouTube - поддерживали информационный фронт. Но внутреннее ощущение было одно: должен быть в армии. Когда наконец с документами все уладилось, подписал контракт", - говорит артист.

Сейчас актер служит в разведке. Александр Зарубей делится, что выбрал именно это направление, поскольку умеет наблюдать, замечает детали и слышит нюансы. Кроме того, он в совершенстве знает язык врага и умело пользуется этим навыком.

Напомним, недавно победитель "Холостячки-2" Андрей Задворный сообщил о мобилизации. Предприниматель вступил в ряды Национальной гвардии Украины.