Известный украинский актер удивил зарплатой в театре: сколько он получает в месяц и как на эти деньги живет

Владимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

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Украинский актер Владимир Гладкий, который недавно женился, удивил зарплатой в театре.

Актерская профессия может приносить отличный доход. Однако Владимир Гладкий в интервью Oboz.ua говорит, что есть один весомый нюанс. Чтобы отлично зарабатывать — нужно работать постоянно. Однако даже если есть желание, это не всегда получается, поскольку все зависит от проектов, которых может и не быть.

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«Сейчас, слава Богу, у меня стабильно много работы, потому проблем нет. Но актерство может быть хорошим заработком, если работаешь постоянно. Но здесь главное слово — „если“. Потому что никто не гарантирует, что завтра у тебя будет следующий проект», — говорит артист.

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Владимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

Владимир Гладкий себя страхует в финансовом плане. Актер работает в театре, где получает ежемесячную зарплату. Правда, ставка всего 15 тысяч гривен. Однако Владимир Гладкий также добавил, что театр — это и для души, а не только о деньгах.

«Мне в этом отношении еще помогает театр. Я работаю в Одесском украинском театре имени Василия Василько. Правда, представьте себе: моя ставка — 15 тысяч гривен в месяц. Но театр для меня важен не только из-за денег. Мне интересно там работать», — заверил артист.

Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару призналась, как зарабатывает после увольнения из «Женского квартала». Также звезда честно ответила, допускает ли свое возвращение в юмористический проект.

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