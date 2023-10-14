Известный украинский актер в Америке показался с новой девушкой

Наследник легендарной украинской актерской династии Дмитрий Ступка поделился новым романтическим фото со своей девушкой, певицей Юлией Барабановой.

На странице в Instagram влюбленный и счастливый Ступка разместил снимок, где они обнимаются с Юлией на площади Таймс-сквер на фоне вечернего Нью-Йорка. Избраннице Дмитрий посвятил романтические строки:

"Ночь затормозила свои вращательные механизмы. Я смотрю на две звезды. Моя душа вздрагивает от рождения сотни голубых бабочек (голубой – цвет твоих глаз), которые взмывают в небо к большой медведице. В небе бабочки превращаются в звезды, их становится все больше. Но я смотрю только на две, на небе две звезды улыбаются мне твоими глазами", – подписал фотографию со своей девушкой Ступка.

Дмитрий Ступка с новой девушкой / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитрий Ступка с новой девушкой / Фото: instagram.com/stupka777

Как известно, о новом романе с певицей Юлией Барабановой Дмитрий Ступка рассказал в августе этого года. До этого Ступка в течение семи лет был женат на стилистке Полине Логуновой. В январе 2022 года Ступка вместе с Логуновой и их 6-летней дочерью эмигрировали в США. Там Логунова встретила новую любовь и объявила о разводе со Ступкой.

Впоследствии и Дмитрий сообщил, что больше не одинок.

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