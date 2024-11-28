Известный украинский актер в третий раз стал отцом и показал новорожденную дочь

Звезда сериалов от "1+1 Украина", известный украинский актер Сергей Кисиль в третий раз стал отцом.

Радостной новостью артист поделился на проекте "ЖВЛ представляет". Звезда сериалов рассказал, что у них с женой 21 ноября родилась дочь, имя которой он пока не раскрывает. Для супругов это произошло неожиданно. Дело в том, что жена Сергея должна была рождать в начале декабря, однако малыш появился на свет раньше. Актер уже также показал первое фото новорожденной дочери, конечно, скрыв ее лицо.

Сергей Кисиль с новорожденной дочерью

"Мы совсем не ожидали, что рожать придется так рано. Планировали на начало декабря, но 21 ноября, когда выезжали с паркинга после ракетного обстрела, у жены внезапно отошли воды — и все началось. Как назло, 20-го, 22-го и 23-го у меня были выходные, а вот 21-го, когда жена начала рожать, я работал полную смену на проекте. Я просто не находил себе места, потому что с первыми двумя сыновьями присутствовал на родах и помогал, хотя бы своим присутствием", — поделился актер.

Для актера и его жены, с которой он в браке уже девять лет, этот ребенок стал третьим. Артист уже воспитывает сыновей, которым девять и пять лет соответственно. Как говорит Сергей Кисиль, старший мальчик более чувственно отреагировал на появление на свет сестренки, а вот младший понял, что ему будет с кем играть.

Сергей Кисиль с сыновьями

"Старший – он более такой душевный, со слезами на глазах, а младший принес уже ей игрушек, даже конструктор собирался нести. То есть, он сразу в активные действия, чтобы играть", — поделился актер.

Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая рассказала о пополнении в семье. У родного брата знаменитости родилась дочь. Так что ведущая стала тетей и показала свою племянницу.

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