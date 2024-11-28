Известный украинский актер в третий раз стал отцом и показал новорожденную дочь

Артист рассказал, как у жены внезапно начались роды.
Звезда сериалов от "1+1 Украина", известный украинский актер Сергей Кисиль в третий раз стал отцом.
Радостной новостью артист поделился на проекте "ЖВЛ представляет". Звезда сериалов рассказал, что у них с женой 21 ноября родилась дочь, имя которой он пока не раскрывает. Для супругов это произошло неожиданно. Дело в том, что жена Сергея должна была рождать в начале декабря, однако малыш появился на свет раньше. Актер уже также показал первое фото новорожденной дочери, конечно, скрыв ее лицо.
"Мы совсем не ожидали, что рожать придется так рано. Планировали на начало декабря, но 21 ноября, когда выезжали с паркинга после ракетного обстрела, у жены внезапно отошли воды — и все началось. Как назло, 20-го, 22-го и 23-го у меня были выходные, а вот 21-го, когда жена начала рожать, я работал полную смену на проекте. Я просто не находил себе места, потому что с первыми двумя сыновьями присутствовал на родах и помогал, хотя бы своим присутствием", — поделился актер.
Для актера и его жены, с которой он в браке уже девять лет, этот ребенок стал третьим. Артист уже воспитывает сыновей, которым девять и пять лет соответственно. Как говорит Сергей Кисиль, старший мальчик более чувственно отреагировал на появление на свет сестренки, а вот младший понял, что ему будет с кем играть.
"Старший – он более такой душевный, со слезами на глазах, а младший принес уже ей игрушек, даже конструктор собирался нести. То есть, он сразу в активные действия, чтобы играть", — поделился актер.
Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая рассказала о пополнении в семье. У родного брата знаменитости родилась дочь. Так что ведущая стала тетей и показала свою племянницу.
Читайте также: