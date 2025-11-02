Известный украинский актер-военный объявил о разводе с женой и раскрыл причину

Даниил Мирешкин и Ксения Данилова

Украинский актер, а ныне военнослужащий Даниил Мирешкин объявил о разводе с женой, актрисой Ксенией Даниловой, с которой ранее у него были серьезные проблемы в браке.

Об этом артист сообщил на YouTube-канале "Характер". Актер-военный говорит, что сейчас они находятся в процессе расторжения брака. Проблемы в отношениях супругов возникли еще до начала полномасштабной войны, однако ранее они с этим мирились. Сейчас же к актерам пришло осознание не откладывать жизнь на потом. Они поняли, что отдельно будут куда счастливее, чем вместе.

"Мы сейчас находимся в процессе развода. На самом деле, у нас были сложности и до полномасштабной войны. Мы пытались это пройти, но это в целом тяжело. Разные периоды и разные решения уже были у нас в семье. С войной ко мне, и чувствую, что и к жене, пришло осознание - не мириться с теми вещами, которые тебя не устраивают, потому что жизнь одна и она идет. Мне так кажется, что мы счастливее, спокойнее и добрее отдельно, чем вместе. Пара должна усиливать и улучшать друг друга, в моем случае, мне кажется, что это не так", - поделился актер.

После развода бывшие влюбленные остались в прекрасных отношениях. Они с уважением относятся друг к другу и поддерживают, и не только потому, что у них есть общий ребенок. Кстати, дочери Василисе актеры пока не рассказывали о разводе. Даниил Мирешкин признается, что не знает, как это сделать, чтобы ее не травмировать.

"Она является для меня безусловной поддержкой во многих вопросах, мы сохраняем хорошие дружеские отношения. Я надеюсь, что нам и в дальнейшем удастся это протянуть, в том числе и в отношении ребенка. Мы любим нашу дочь невероятно, уважаем друг друга, и это самый важный аспект. Дочке еще не сказали. Мне очень страшно это обсуждать. Не знаю, как к этому подойти", - добавил актер.

