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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
391
Время на прочтение
1 мин

Известный украинский актер Воротников пополнил ряды ВСУ и сделал заявление: "Этот день настал"

До начала полномасштабного вторжения Алексей участвовал в украинских и российских сериалах, но теперь пошел в армию.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Алексей Воротников

Алексей Воротников

Украинский актер театра и кино Алексей Воротников сообщил, что мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом артист написал на своей странице в соцсетях, обнародовав снимок в военной форме. Кроме этого, Алексей обратился к поклонникам с просьбой финансовой поддержки и объявил, что на своей Instagram-странице открывает сбор на первоочередные вещи.

"Этот день настал. Присоединяюсь в ряды ВСУ. Друзья, открываю банку. Необходимые вещи на первое время. Надеюсь на вашу поддержку", - отметил Воротников.

Алексей Воротников

Алексей Воротников

Его решение сразу вызвало волну поддержки со стороны поклонников, коллег по сцене и просто неравнодушных украинцев. Многие пользователи выразили актеру поддержку и свою гордость за смелость и гражданскую позицию.

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  • Друг!

Отметим, в творческом багаже артиста - роли в украинских телесериалах "Провинциал", "Чужие грехи", "Сага", а также опыт в театре. В частности, он участвовал в постановках "Нового театра". В 2017 году Воротников также снялся в эпизодической роли военного в российском сериале "Ивановы-Ивановы", что стало для него единственным подобным проектом еще до начала полномасштабной войны. Однако во время войны звезда окончательно решил доказать свою проукраинскую позицию, став на защиту Родины от оккупантов.

Дата публикации
Количество просмотров
391
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