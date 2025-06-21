Известный украинский актер Воротников пополнил ряды ВСУ и сделал заявление: "Этот день настал"

Алексей Воротников

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Украинский актер театра и кино Алексей Воротников сообщил, что мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом артист написал на своей странице в соцсетях, обнародовав снимок в военной форме. Кроме этого, Алексей обратился к поклонникам с просьбой финансовой поддержки и объявил, что на своей Instagram-странице открывает сбор на первоочередные вещи.

"Этот день настал. Присоединяюсь в ряды ВСУ. Друзья, открываю банку. Необходимые вещи на первое время. Надеюсь на вашу поддержку", - отметил Воротников.

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Алексей Воротников

Его решение сразу вызвало волну поддержки со стороны поклонников, коллег по сцене и просто неравнодушных украинцев. Многие пользователи выразили актеру поддержку и свою гордость за смелость и гражданскую позицию.

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Береги себя

Друг!

Отметим, в творческом багаже артиста - роли в украинских телесериалах "Провинциал", "Чужие грехи", "Сага", а также опыт в театре. В частности, он участвовал в постановках "Нового театра". В 2017 году Воротников также снялся в эпизодической роли военного в российском сериале "Ивановы-Ивановы", что стало для него единственным подобным проектом еще до начала полномасштабной войны. Однако во время войны звезда окончательно решил доказать свою проукраинскую позицию, став на защиту Родины от оккупантов.