Известный украинский актер впервые рассказал о 12-летних отношениях со своей коллегой

Украинский актер, звезда комедии "Скажене весілля-3" Вячеслав Хостикоев поделился, что уже 12 лет находится в отношениях.

Избранницей Хостикоева-младшего стала его коллега, актриса Анастасия Рула. Вместе с любимой актер играет в театре Ивана Франко в Киеве. Эксклюзивно в программе "ЖВЛ представляет" артист рассказал историю своей любви:

"Я вам скажу так. Это моя жена. Но мы не расписаны. Мне достаточно того, что этот человек со мной. Но если для нее важно это, то мы хоть завтра распишемся с ней. Потому что для меня все стало ясно уже давно", – рассказал Хостикоев.

Вячеслав Хостикоев с любимой играют в одном спектакле

В общем пара вместе уже около 12 лет, уже довольно долгое время влюбленные живут вместе.

"Я не помню когда, но мы больше 5-6 лет, кажется, семи, живем вместе. Это было очень классное решение. У меня нет причин каждое утро грузить себя, я просыпаюсь с улыбкой, потому что она рядом", — поделился актер.

А познакомились Вячеслав Хостикоев и Анастасия Рула на первом курсе института:

"Надо было выбрать себе партнера для этюда. Она так сидела, подавая сигнал "нет, нет, не я, не я, не бери меня" и я выбрал ее", — вспомнил Вячеслав.

Вячеслав Хостикоев с любимой

Впрочем, их этюд получился не идеальным, но это стало началом отношений. Хостикоев вспоминает, что Настя решила его поддержать, обняла его и тогда Хостикоев понял, что влюбился:

"Настя расстроилась и обняла меня. Я так: "Ах" и все и я понял, что я влюбился. И все. Я начал бегать за ней. Были там разные истории, мы сходились, расходились. Но после того момента, как мы сошлись во второй раз, все — я ее уже не отпускал", — рассказал Хостикоев.

Возлюбленная Вячеслава Хостикоева

Также артист поделился, чем он занимается. В кино Хостикоев временно не снимается, потому что, говорит, сейчас себя там не видит.

В настоящее время Вячеслав посвящает волонтерству, дубляжу и театру. Одна из самых громких ролей – Демьян Халявский в спектакле "Конотопская ведьма", на которые билеты раскупают за полгода. Пользуясь спросом, команда театра Франко организует спецпоказы и проводит благотворительные спектакли.

Напомним, ранее мать актера Вячеслава Хостикоева, актриса Наталья Сумская призналась, как совместная работа с сыном в театре повлияла на их отношения.

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