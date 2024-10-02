Известный украинский актер впервые рассказал о трагедии в семье и о своем походе в ТЦК

Уже 7 октября в 20:15 состоится премьера 16-серийного детектива "Батя", главную роль в котором сыграл украинский актер театра и кино Александр Мельник.

Почти 15 лет артист в основном воплощал на экранах бандитов, но получил первую главную роль в своей жизни — бывшего военного, заслуженного оперативника Степана Стапановича Безбатька.

Александр Мельник в сериале "Батя"

В интервью "Фактам" актер раскрыл подробности съемок, рассказал о жизни во время войны, походе в ТЦК и трагедии в семье.

Александр говорит, что играть Батю было очень ответственно для него. Из-за проблем со здоровьем актер не служил в армии и у него нет военного опыта, кроме кино. Во время подготовки к съемкам "Бати" артист активно спрашивал советов у военных.

"Я спрашивал совета у военных, как передать их состояние, настроения, переживания… А ребята мне ответили: "Делай то, что ты умеешь, будь честным", — рассказал Александр.

Александр Мельник в сериале "Батя"

По его словам, у съемок во время войны есть ряд ограничений: через комендантский час, тревоги, короткие графики. В частности, на работу над 16 сериями "Бати" ушло два месяца.

Александр Мельник, который является актером Театра юного зрителя на Липках, также признался, что сейчас обновляет документы для ТЦК и не исключает, что может быть мобилизован, как многие его коллеги.

Александр Мельник в сериале "Батя"

"Как раз сейчас буду проходить ВВК (военно-врачебную комиссию), но у меня большие проблемы со здоровьем. Это из-за серьезной травмы позвоночника, которую я получил еще когда занимался борьбой. Есть и другие проблемы. Я делал много обследований, проходил МРТ, готовлю пакет документов, уже был в своем районном ТЦК. Поэтому не исключаю, что меня могут мобилизовать, как и многих других актеров театра и кино.. Поэтому готовлю все необходимые документы", — поделился актер.

Александр Мельник с женой и детьми остается в Киеве, откуда никуда и не уезжали во время войны. Говорит, что немного адаптировался к новой реальности, но состояние тревожности все же сидит глубоко внутри, оно никуда не исчезает.

Александр Мельник в сериале "Батя"

"Со временем боль притупляется, как и другие ощущения — любовь, ненависть, злоба. Обидно, что из-за этого люди стали злы друг на друга, чувствуется это напряжение. К сожалению, мы не знаем, сколько будет длиться война и как это будет в дальнейшем влиять на психологическое состояние людей", – рассказал Александр.

В начале полномасштабного вторжения родители Александра Мельника находились в Соледаре. Сестре удалось вывезти их в Павлоград. Однако пережитое подорвало здоровье отца актера. Недавно его не стало.

Александр Мельник в сериале "Батя"

"Очень жаль маму и сестру, сколько им пришлось пережить горе, потеряли все и вынуждены были убегать в неизвестность. Даже страшно представить, что осталось от городов моего детства Соледара и Бахмута, где я гонял в футбол, беззаботно проводил время с друзьями и родными, где невероятно пахнут яблоки", — с грустью говорит актер.

Смотри увлекательную историю "Батя" от 7 октября в 20:15 на телеканале 2+2.

Напомним, недавно в семье исполнительницы Камалии произошло горе. Умер близкий и родной человек певицы.

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