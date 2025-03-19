Известный украинский актер впервые стал отцом и показал первенца

Звезда группы Schmalgauzen и украинский актер театра Михаил Матюхин впервые стал отцом.

Избранница артиста, актриса Оксана Жданова, которая вместе с ним играла в спектакле "Конотопская ведьма", родила дочь. В своем фотоблоге 15 марта она опубликовала первый снимок с новорожденной и возлюбленным. На изображении видна только маленькая ручка крохи, которая нежно держит родителей.

Михаил Матюхин с семьей

Тем временем новоиспеченный отец на своей странице в Instagram прокомментировал пополнение в семье оригинальным образом и отреагировал на удивление фанатов, написав "вот это да".

Михаил Матюхин и Оксана Жданова

В комментариях поклонники искренне поздравили семью актеров с новым родительским статусом и засыпали их комплиментами.

Вот это да, я схожу с ума от этих феерически-прекрасных снимков

Почему я так радуюсь, будто это у меня ребенок родился?

Вот это да! Сердечные поздравления!

Я так рада за вас. Пусть ребенок растет здоровый и счастливый

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова также восхитила фанов новыми фото с семьей. Артистка показала своих троих заметно подросших детей и как они развлекались дома.

Читайте также: