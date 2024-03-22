Известный украинский актер впервые за долгое время показал старшего сына от экс-жены

С понедельника по четверг в 20:15 "1+1 Украина" показывает авантюрную мелодраму "Никто не идеален".

История рассказывает о девушке, которая стремится к справедливой мести, чтобы восстановить правду о своей семье. Главную мужскую роль в сериале сыграл Артур Логай. Для него это стала первая работа с самого начала полномасштабного вторжения. В сериале актер играет известного мотогонщика. В интервью для сайта 1+1 Артур поделился не только подробностями нового проекта, но и впервые за долгое время рассказал о старшем сыне.

Как рассказал актер сериала "Никто не идеален", он не исключает, что его старший сын Герман от первого брака может начать сниматься в кино и сериалах.

"Он ходит в школе на актерское мастерство. Они даже уже сыграли свой первый спектакль. Это было смешно и мило, но ему нравится. Если он тоже когда-нибудь захочет на съемочную площадку, то почему нет", — отметил Артур Логай.

Старший сын Артура Логая

Младший сын Лев пока свое актерское мастерство демонстрирует только дома.

"Он научился немного врать, и иногда делает это достаточно искусно. Но у меня нет мыслей относительно того, чтобы брать его с собой на площадку. Впрочем, если он изъявит желание, я, конечно, не буду отказывать. Если будут пробы для детей его возраста, я спрошу, не хочет ли он попробовать", — рассказал актер.

Не пропустите новые серии "Никто не идеален" с понедельника по четверг в 20:15 на "1+1 Украина".

Напомним, ранее Артур Логай попробовал себя в качестве певца и представил дебютную композицию "Божевільний".

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