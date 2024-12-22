Известный украинский актер высказался о побеге коллеги Безрук в Россию во время войны: "Не осуждаю"

Звезда "Памфира", украинский актер Иван Шаран высказался о предательнице, актрисе Галине Безрук.

Как известно, звезда "Будиночок на щастя" во время войны выбрала жизнь и карьеру в России. В свою очередь Шаран говорит, что это вполне логичная ее позиция. Ведь в государстве-террористке вместе с артисткой остаются ее муж-россиянин и дочь. И предположил, что Безрук гораздо комфортнее именно в РФ.

"Это довольно трудный вопрос. Честно скажу: я ее не осуждаю, потому что она сделала свой выбор. Не знаю, чувствовала ли она вообще себя комфортно в украинском контексте. Это первое. Второе – муж-россиянин, ребенок от него", — отметил актер в интервью oboz.ua.

Галина Безрук с семьей / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Также Иван признался, что и сам становился свидетелем, как некоторые его знакомые из окружения сознательно выбирали РФ для будущего. По мнению актера, возможно, предатели даже пожалеют о своей позиции. Однако их извинения уже будут ни к чему.

"В моем окружении уже десяток – и актеры, и нет. В один момент взяли и уехали. Наверное, не чувствуют себя украинцами – ну по крайней мере, хоть честно. Но мне кажется, что придет время, и они будут жалеть из-за этого решения. Однако больше в Украину не вернутся – никто им не простит", — отметил знаменитость.

Напомним, недавно Иван Шаран раскрыл свою избранницу – известную актрису и рассказал об их романе. Более того, пара даже задумывается о браке.

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