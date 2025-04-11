Известный украинский актер заговорил о серьезных проблемах в браке: "Долго боролись"

Даниил Мирешкин и Ксения Данилова

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Украинский актер, а ныне военнослужащий Даниил Мирешкин высказался о личной жизни.

Артист раскрыл, что сейчас в семье царят довольно сложные времена. В частности, он с женой, звездой фильма "Черный ворон" Ксенией Даниловой переживает кризис. Мирешкин делится, что перестал чувствовать абсолютную их целостность как мужа и жены. Однако пока пара не разъезжалась и Даниил одинаково благодарен избраннице за поддержку во время его службы.

"Мы не сохраняем отношения – у нас очень сложная ситуация в этом смысле. Мы долго боролись за нашу семью. Я устал от этой войны (горько усмехается). Вместе ли мы сейчас? Я живу дома, когда приезжаю. Мы очень хорошо общаемся с Ксенией. Она невероятная часть моей поддержки, о которой рассказывал, титанический генератор энергии, что охраняет меня. В каком-то смысле у нас все хорошо, но не знаю, можно ли это назвать отношениями мужа и жены", — ошеломил воин в интервью oboz.ua.

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Ксения Данилова с дочерью

К слову, супруги воспитывают общую дочь Василису, которая в прошлом году стала первоклассницей. Так что даже на таком сложном этапе они не прекращают общение. По мнению Даниила, кризису отчасти поспособствовала война.

"Слава Богу, мы поддерживаем друг друга, воспитываем совместно нашего ребенка. Виновата ли в этом всем война? Безусловно, она тоже наложила отпечаток", — добавил актер.

Напомним, недавно певица Настя Каменских заинтриговала фанатов очередными слухами о проблемах в браке с Потапом. Артистка опубликовала провокационное видео.