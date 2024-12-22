Известный украинский актер закрутил роман с коллегой и раскрыл ее имя

Звезда "Памфира", актер Иван Шаран, который недавно рассказывал о посещении польской тюрьмы, впервые за долгое время поделился подробностями личной жизни.

Как оказалось, у знаменитости уже около года продолжаются серьезные отношения. Избранницей Шарана стала его коллега, актриса Марианна Винтоняк.

"Я чувствую, что все к этому идет (улыбается). Мы вместе почти год, а ощущение такое, будто всю жизнь знаем друг друга. Это актриса Ивано-Франковского драмтеатра Марьяна Винтоняк", — рассказал Иван в интервью oboz. ua.

По словам актера, они с девушкой знакомы уже около пяти лет. Однако история любви началась несколько позже благодаря работе в совместных проектах.

Марьяна Винтоняк

"На самом деле мы знакомы давно. Лет пять назад они приезжали к нам на гастроли, еще тогда состоялся визуальный контакт. Но ее коллеги мне сказали, что она обручена. Так шли годы. У меня были одни отношения, потом другие. И потом мы приехали в Ивано-Франковск на фестиваль. Снова встретились, начали говорить, я узнал, что она уже сама", - поделился Шаран.

Актер говорит, что во время войны им с возлюбленной редко выпадает возможность встретиться. Все из-за плотного графика гастролей обоих. Впрочем, новогодние праздники пара все же планирует провести вместе в семейном кругу. Кроме того, Иван признался, что в этот период запланировал познакомить Марьяну со своими родителями.

Иван Шаран

"Часто не рядом, потому что работаем в разных городах. И это тяжело. Вот поехал в Варшаву, Марьяна приехала с театром в Гданск, играли там спектакль. Мы надеялись, что встретимся, но не получилось. Они отыграли и сразу же поехали назад, в Украину. А мне уже никаких съемок, ничего не хотелось. А мне уже никаких съемок, ничего не хотелось. Последние дни просто молил Бога, чтобы это скорей закончилось, я уже пересек границу и очутился дома. Приехал в Киев, и в первые дни – во Франковск. Мы были вместе четыре дня. Увидимся и на Новый год. Едем знакомиться с моими родителями", - добавил артист.

Напомним, недавно певец Discoman рассекретил совет от шоумена Андрея Данилко о личной жизни.

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