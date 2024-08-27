Известный украинский актер женился и показал, какой была его свадьба

Популярный украинский актер Дмитрий Гирявец женился на возлюбленной Ирине.

Артист сделал предложение избраннице еще в апреле этого года. Со свадьбой влюбленные решили не затягивать, и уже в августе – в День Независимости – узаконили их отношения. Поскольку Дмитрий постоянно находится на съемках, то организацией празднования занималась Ирина. О жене актера мало что известно. Она не из сферы шоу-бизнеса и избегает публичности.

Дмитрий Гирявец женился / Фото: instagram.com/novy_channel

"Мы начали планировать свадьбу, как только я сделал предложение. Между помолвкой и свадьбой — ровно четыре месяца. Сделал предложение я в апреле, а расписались в августе. Всей организацией занималась Ира. Поскольку я постоянно на съемках, взяла на себя все — от самых маленьких до самых больших деталей ", – поделился актер, пишет novy_channel.

Дмитрий Гирявец женился / Фото: instagram.com/novy_channel

После свадьбы молодожены отказались от медового месяца, ведь оба заняты работой. Как говорит Гирявец, они активно работают над улучшением финансового положения, ведь уже мечтают о первенце.

"Существует четкое понимание о финансовой ответственности за малышей, поэтому активно работаем над этим. Но готовность есть давно. Скажу по секрету: если бы Ира сейчас была беременна, я был бы очень счастлив!" – отметил актер.

Дмитрий Гирявец женился / Фото: instagram.com/novy_channel

Напомним, недавно певица Светлана Белоножко женила своего внука. Артистка показала, какой была его свадьба.

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