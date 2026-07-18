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Известный украинский актер женился и впервые показал молодую жену-красавицу
Артист показал, какой была его свадьба.
Известный украинский актер Владимир Гладкий женился.
Радостную новость 39-летний артист рассекретил в Instagram-stories. Правда, актер не сам публиковал посты, а делился кадрами, которые показывали звездные гости. В частности, на свадьбе были замечены его коллеги Дарья Петрожицкая, Арам Арзуманян, Ксения Вертинская и другие.
Очевидно, что празднование важного события в жизни Владимира Гладкого и его избранницы состоялось в пятницу, 17 июля. Влюбленные арендовали заведение, где собрали самых близких и родных.
Актер надел на свадьбу черный костюм, белую рубашку, а образ дополнил бабочкой. А вот его молодая жена Наталья позировала в сдержанном свадебном платье, украшенном кружевом. Образ избранница актера дополнила длинной фатой, украшениями и макияжем. Букет невесты состоял из ярких сезонных цветов.
Вечер закончился роскошным первым медленным танцем молодоженов. В этот момент вокруг них разлетались мыльные пузыри, что придавало атмосферности, а также влюбленных посыпали лепестками красных роз.
Отметим, Владимир Гладкий рассекретил роман с Наталией весной 2025 года. Актер признался тогда, что это именно его человек и он безумно влюблен. При этом избранницу артист скрывал.
До этого Владимир Гладкий в течение пяти лет находился в отношениях с девушкой по имени Джулия. В начале 2024 года артист сообщил об их разрыве, а причиной этого стало расстояние, которое разделяло парочку.
Напомним, недавно американский Пол Уэсли женился на младшей на 17 лет модели. Для звезды сериала «Дневники вампира» этот брак стал третьим.