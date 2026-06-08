Известный украинский актер женился на старшей на 15 лет возлюбленной на 12-й год отношений: какая причина

Артемий Егоров с женой

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Украинский актер Артемий Егоров откровенно рассказал о личной жизни и почему долго откладывал брак с Еленой Тимковой, которая старше его на 15 лет.

Звезда на проекте "Наодинці з Гламуром" признался, что вместе со своей избранницей уже почти 16 лет. Несмотря на длительные отношения, пара долгое время не видела необходимости в официальном браке. Однако полномасштабная война заставила влюбленных пересмотреть свои взгляды и принять важное решение.

«В августе уже будет 16 лет как мы вместе. Мы не женились официально, потому что не считал это нужным. Но с началом полномасштабной войны пришлось. Чтобы в случае моей смерти все досталось ей. Только по этим причинам», — пояснил Егоров в комментарии Анне Севастьяновой.

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Артемий Егоров с женой

Актер также рассказал, что церемония прошла без лишней огласки. Возлюбленные решили отказаться от громкого празднования и официального пафоса, оставив этот день только для себя: «Церемония была на двоих и очень скромно. Никакого официоза. Она не брала моей фамилии».

В то же время актер прокомментировал большую разницу в возрасте с возлюбленной. По словам Артемия, его это отнюдь не затрагивает. Он утверждает, что в браке царит гармония. И добавляет, что этому способствуют общие интересы и видение жизни. Поэтому на негативные прогнозы других он не обращает внимания.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Маму САЛІВАНЧУК ОБІКРАЛИ, Анатоліч про КОНЦЕРТ ЛОБОДИ в ОДЕСІ та чому ОСТАПЧУК «ЗЛОБНИЙ»

Напомним, недавно вторая дочь журналиста Георгия Гонгадзе вышла замуж. Соломия сыграла свадьбу с американцем в США и придерживалась украинских традиций.

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