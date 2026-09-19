Известный украинский актёр рассказал о тяжёлой неизлечимой болезни: "Жизнь это просто какой-то ад"

Владимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

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Украинский актёр Владимир Гладкий рассказал о болезни Бехтерева, с которой он живёт, о лечении и об особенностях планирования детей с учётом этого диагноза.

Артист признался, что узнал о своём диагнозе только зимой. До этого его состояние существенно сказывалось на повседневной жизни. Из-за сильной боли в спине Гладкому было трудно двигаться и ходить. В конце концов врачи обнаружили у него болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, которое на данный момент не поддается полному излечению. Сейчас певец принимает назначенные препараты и занимается спортом. В то же время он подчеркнул, что течение болезни может быть разным.

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«Сейчас у меня болезнь Бехтерева, я принимаю лекарства. Она неизлечима. Говорят о спорте. Надо больше заниматься спортом. Эта болезнь на самом деле очень распространена. Я просто зимой только узнал об этом диагнозе», — поделился он в программе «Утро в большом городе».

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Владимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

Гладкий рассказал, что до постановки диагноза пережил сложный период из-за постоянной боли. По его словам, интенсивность симптомов может меняться, однако заболевание способно серьезно влиять на подвижность и даже приводить к инвалидности. В настоящее время артист контролирует своё состояние с помощью лекарств и физической активности.

«Просто она бывает и тише, и слабее, она даже может привести к инвалидности. Есть уколы, поэтому, если планируете завести детей, можно сделать какую-то паузу на время приема лекарств, а потом решим сами», — рассказал актер.

Владимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

О своём здоровье певец заговорил впервые в разговоре о будущем отцовстве. Гладкий также высказывался о демографической ситуации в Украине и подчеркивал важность рождения детей. В частности, артист говорил, что для развития украинской нации, по его мнению, в семье должно быть как минимум трое детей.

Напомним, недавно Владимир Гладкий удивил размером своей зарплаты в театре и рассказал, сколько он получает в месяц.

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