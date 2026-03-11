Известный украинский артист-военный раскрыл, чем занимается на службе и как изменилась его жизнь

Павел Гоц из группы Nazva / © instagram.com/pavlo_gots

Участник украинской группы Nazva, музыкант Павел Гоц рассекретил, чем занимается на службе и как изменилась его жизнь.

Артист более года назад вступил в ряды ВСУ. Как признался музыкант в комментарии "РБК-Украина", ранее он находился в Запорожской области и работал в сфере морально-психологического обеспечения состояния бойцов. Сейчас же Павел Гоц ведет Радиопехоту и развивает милитарную культуру.

"Я проводил в Запорожской области работу в составе МПС - морально-психологического обеспечения состояния бойцов. Сейчас у меня уже направление медийное, культурное. Занимаюсь музыкой для военных, веду Радиопехоту - радио от военных для военных. Направляем дальше культуру в войске, собираем художников между собой, чтобы милитарная культура могла твориться, исповедоваться и распространяться", - делится музыкант.

Павел Гоц / © instagram.com/pavlo_gots

Также артист раскрыл, как его изменила служба. Музыкант говорит, что раньше был более легкомысленным, особенно что касалось высказываний. Сейчас же артист стал серьезнее и понимает, что надо говорить здесь и сейчас. Павел Гоц научился грамотно подходить к словам и формулировать свои высказывания.

"Я был, мне кажется, более легкомысленный в высказываниях. Казалось, что все только для веселья. Просто выразить, и людям будет понятно. Сейчас, спасибо службе, почувствовал, что важно говорить здесь и сейчас. Возможно, после окончания твоей жизни что-то и останется. Поэтому я теперь более грамотно стараюсь подходить к словам, которые говорю, четче формулировать", - добавил музыкант.

Напомним, тем временем другой участник группы Nazva Ярослав Яровенко недавно сделал предложение девушке. Произошло это прямо во время концерта коллектива.