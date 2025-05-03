Известный украинский артист впервые заявил о двух детях и почему не видится с ними: "Скелет в шкафу"

Валентин Лещинский

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Один из участников группы "Ziferblat" Валентин Лещинский, который в этом году отправился на "Евровидение-2025" от Украины, шокировал подробностями личной жизни.

Исполнитель почти никогда не рассказывал о своих отношениях. Но в интервью Рамине Эсхакзай Валентин сделал исключение и неожиданно заявил, что он – отец двоих детей. Сын и дочь у звезды родились во время его отношений с экс-женой Кристиной, с которой они расстались во время полномасштабного вторжения через восемь лет совместной жизни.

Пара начала встречаться еще в школьные годы, когда Валентину было 17 лет, а Кристине – 22. Впоследствии брак разрушили конфликты и недоразумения. Это привело к тому, что музыкант больше не видится с пятилетней дочерью, а младшего сына и вовсе не видел. По словам Лещинского, так сложилось из-за того, что его бывшая рожала второго малыша во Франции в начале полномасштабного вторжения.

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Валентин Лещинский

"Были конфликты. Я был молодой и у Кристины характер специфический, была вспыльчивой. Мы думали, что рождение дочери Луны что-то изменит. Но стало хуже, потому что Кристина, как и я, не очень была готова к рождению детей. И еще есть сын, который родился во Франции после начала полномасштабного. Но сына никогда не видел. Нормального диалога не было, он всегда заканчивался конфликтами. В конце концов, мы перестали общаться, и она сама подала на развод. С детьми не общаюсь", - ошеломил музыкант.

Впрочем, сейчас сын и дочь звезды живут в Одессе, где их воспитанием занимаются не родители, а бабушка и дедушка – родители Кристины. Но даже когда потомки находятся в Украине, бывшая и ее родители не позволяют артисту видеться с сыном и дочерью. Так что Валентин пока не знает, как выйти из ситуации, но всячески пытается найти удачный момент для совместного воспитания детей.

"Конечно, есть и моя вина – 50 на 50 – и я могу добиваться и нужно выжидать момент. Но с другой стороны он проходит и ничего не произойдет. Я также могу признать, что не был готов к рождению детей. И все это на фоне личных конфликтов с ней. Да, я мог бы быть более выносливым, но, с другой стороны, я терпел много лет. Нет, не помогаю финансово. Но я постоянно сожалею, что одного ребенка не видел, а другого воспитывал до двух лет. Мой скелет в шкафу. И я не общался с бывшей уже года три, потому что отношения очень сложные", — объяснил звезда.

Напомним, недавно певица Камалия показалась с бывшим мужем Захуром и рассказала, как они с двумя детьми время проводят.