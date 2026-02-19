ТСН в социальных сетях

Гламур
537
1 мин

Известный украинский блогер и радиоведущий пополнил ряды ВСУ

Звезда признался, почему некоторое время держал в секрете свою службу.

Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Богдан Амосов

Украинский журналист, радиоведущий и блогер Богдан Амосов сообщил о вступлении в ряды Вооруженных сил Украины.

О своем решении он рассказал лично, опубликовав фото в военной форме у себя в Telegram-канале. В то же время подробностей относительно подразделения или места службы Амосов пока не раскрыл.

По его словам, он планировал объявить о мобилизации позже, когда сможет четко понимать формат дальнейшей коммуникации с аудиторией. Однако из-за многочисленных вопросов относительно его исчезновения из публичного пространства решил сделать заявление раньше.

«Друзья, многие из вас спрашивают, где я. Докладываю: я мобилизовался. Планировал сообщить вам, когда точно буду знать, как смогу вести с вами коммуникацию, но я это буду знать еще не скоро. В любом случае, остаемся на связи. Все будет Украина», — написал журналист.

Богдан Амосов

В комментариях подписчики подбодрили защитника Украины.

  • Спасибо за службу, берегите себя

  • Берегите себя, господин Богдан. Пусть удача и воодушевление всегда будут на вашей стороне

  • Бесконечно гордимся!

