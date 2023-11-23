Известный украинский блогер ошеломил похудением на 12 кило за полгода: фото до и после

Знаменитость рассекретил, как у него это получилось.

Известный украинский блогер Олег Машуковский похвастался результатами своего кардинального похудения.

В своем Instagram знаменитость поделился, что полгода назад серьезно занялся своим телом. В частности, целью Машуковского было похудеть.

Блогер стал следить за своим питанием. Он перестал переедать и есть на ночь. Машуковский начал пить много воды и подправил свое здоровье. Через полгода это дало свой результат, старания Машуковского оказались не напрасными, он похудел с 76-77 кило до 62-63.

"Время – полгода. Как – не переедаю, не ем на ночь, пью много воды, исправил здоровье. Сколько скинул: было 76-77 стало 62-63", — поделился блогер.

Олег Машуковский / Фото: instagram.com/mashukovsky

Также Машуковский сравнил фото, как выглядел раньше и как выглядит сейчас. Знаменитость показалась в штанах, которые раньше ему были немного маленькие, сейчас они очень большие.

"Одни и те же штаны – разные люди", — отметил блогер.

Олег Машуковский / Фото: instagram.com/mashukovsky

Напомним, ранее певица Анастасия Приходько рассказала, как поправилась во время полномасштабной войны. Также знаменитость призналась, как пытается избавиться от лишних кило.

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