Известный украинский блогер ошеломил похудением на 12 кило за полгода: фото до и после

Знаменитость рассекретил, как у него это получилось.
Известный украинский блогер Олег Машуковский похвастался результатами своего кардинального похудения.
В своем Instagram знаменитость поделился, что полгода назад серьезно занялся своим телом. В частности, целью Машуковского было похудеть.
Блогер стал следить за своим питанием. Он перестал переедать и есть на ночь. Машуковский начал пить много воды и подправил свое здоровье. Через полгода это дало свой результат, старания Машуковского оказались не напрасными, он похудел с 76-77 кило до 62-63.
"Время – полгода. Как – не переедаю, не ем на ночь, пью много воды, исправил здоровье. Сколько скинул: было 76-77 стало 62-63", — поделился блогер.
Также Машуковский сравнил фото, как выглядел раньше и как выглядит сейчас. Знаменитость показалась в штанах, которые раньше ему были немного маленькие, сейчас они очень большие.
"Одни и те же штаны – разные люди", — отметил блогер.
Напомним, ранее певица Анастасия Приходько рассказала, как поправилась во время полномасштабной войны. Также знаменитость призналась, как пытается избавиться от лишних кило.
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