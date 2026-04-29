- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 2 мин
Известный украинский блогер похудел на 10 кг за четыре месяца и шокировал результатом
Во время этого процесса Николас Карма также перенес операцию на шее.
Известный украинский блогер Николас Карма, который недавно перенес тяжелую операцию, ошеломил результатами трансформации.
За четыре месяца звезда Сети избавился от 10 килограммов и существенно улучшил самочувствие. По словам инфлюенсера, похудение стало возможным благодаря изменению пищевых привычек, а не медикаментам или сомнительным методам. Он признался, что еще с января перешел на более сбалансированный рацион и режим, что и дало ощутимый эффект.
«Я похудел на 10 кг. Но не из-за болезни и не „Оземпик“, а гречку (улыбается). Еще с января сел на диету. Всю жизнь был в движении: спортзал, танцы. А три года назад, когда вылезла грыжа, пришлось резко все остановить. Когда привыкаешь к одному ритму жизни, а потом вдруг не можешь нормально тренироваться, тело очень быстро реагирует. Я начал набирать вес. Поэтому в январе решил: надо худеть — питание и режим», — поделился Карма в интервью oboz.ua.
Блогер также рассказал, что после изменений в образе жизни прошел медицинское обследование, результаты которого его приятно удивили. Анализы, по его словам, значительно улучшились. Звезда Сети отмечает: ключ к изменениям — не дорогие препараты, а качественная пища и дисциплина.
«А уже в середине февраля пошел на полный чекап организма. И был шокирован: анализы стали практически идеальными. Реально понял простую вещь — качественная еда творит чудеса. Не тот пищевой мусор, которым мы часто себя забрасываем на ходу, а нормальная, чистая еда. Иногда это работает сильнее кучи дорогих препаратов», — признался блогер.
