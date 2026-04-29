Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
149
Время на прочтение
2 мин

Известный украинский блогер похудел на 10 кг за четыре месяца и шокировал результатом

Во время этого процесса Николас Карма также перенес операцию на шее.

Вера Хмельницкая
Николас Карма

Николас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Известный украинский блогер Николас Карма, который недавно перенес тяжелую операцию, ошеломил результатами трансформации.

За четыре месяца звезда Сети избавился от 10 килограммов и существенно улучшил самочувствие. По словам инфлюенсера, похудение стало возможным благодаря изменению пищевых привычек, а не медикаментам или сомнительным методам. Он признался, что еще с января перешел на более сбалансированный рацион и режим, что и дало ощутимый эффект.

«Я похудел на 10 кг. Но не из-за болезни и не „Оземпик“, а гречку (улыбается). Еще с января сел на диету. Всю жизнь был в движении: спортзал, танцы. А три года назад, когда вылезла грыжа, пришлось резко все остановить. Когда привыкаешь к одному ритму жизни, а потом вдруг не можешь нормально тренироваться, тело очень быстро реагирует. Я начал набирать вес. Поэтому в январе решил: надо худеть — питание и режим», — поделился Карма в интервью oboz.ua.

Блогер также рассказал, что после изменений в образе жизни прошел медицинское обследование, результаты которого его приятно удивили. Анализы, по его словам, значительно улучшились. Звезда Сети отмечает: ключ к изменениям — не дорогие препараты, а качественная пища и дисциплина.

«А уже в середине февраля пошел на полный чекап организма. И был шокирован: анализы стали практически идеальными. Реально понял простую вещь — качественная еда творит чудеса. Не тот пищевой мусор, которым мы часто себя забрасываем на ходу, а нормальная, чистая еда. Иногда это работает сильнее кучи дорогих препаратов», — признался блогер.

Напомним, недавно жена шоумена Юрия Ткача также похвасталась резким похудением и новым образом.

