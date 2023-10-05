Известный украинский блогер сбросил на свой Porsche бетонную плиту и нарвался на хейт

Известный украинский блогер Денис Поветкин отличился поступком.

Так, в TikTok знаменитость показал, как на свой автомобиль Porsche Cayenne 2017 года сбросил бетонную плиту. Зачем блогер это сделал, он не объяснил. В соцсетях ролик с тем, как на автомобиль падает бетонная плита, он подписал: "Настал этот день. Прощай, легенда".

Действительно ли Поветкин так поступил с машиной или это постановочные кадры, пока неизвестно. Впрочем, Денис записал видео, где показал, что якобы все произошло по-настоящему.

Блогер Денис Поветкин сбросил бетонную плиту на свой Porsche

Тем не менее, этот ролик разозлил юзеров. Одни пишут, что такой хайп сейчас не ко времени, другие отметили, что если Поветкину этот автомобиль уже не нужен, он мог бы передать его для ВСУ:

Весело ребята живут, продажа этой машины помогла бы на передовой

А ВСУ не хватает машин

Кто-то прощается со своей машиной, а кто-то со своим родным человеком

Лучше бы отдал для ВСУ. Кому бы может она и жизнь спасла бы

Напомним, ранее блогерша Юлия Верба удивила неожиданным поступком. После хейта в сторону блогерши, что она ничего не говорит о войне и никак не помогает ВСУ, Верба приобрела для Вооруженных сил четыре внедорожника. Более того, она лично отвезла их на передовую.

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