Известный украинский блогер в слезах сообщил об операции и показался с имплантом в шее

Николас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Известный украинский блогер Николас Карма, который прославился благодаря своим роликам в TikTok с опросами цен образов, перенес операцию.

Так, накануне звезда Сети опубликовал кадры в слезах. В Instagram он признался, что долго откладывал хирургическое вмешательство из-за страха, однако врачи настояли — больше ждать нельзя. Поэтому он отправился в Ужгород, где доверился специалистам частной клиники.

«Месяц назад мне сказали, что больше нельзя откладывать — нужно решиться и сделать то, о чем я даже боялся думать. Приехал в Ужгород. Верю, что все будет хорошо и моя жизнь изменится к лучшему. Спасибо Богу за каждого, кто был рядом все это время и поддерживал меня. Без них было бы трудно», — делится Николас.

Как выяснилось, проблемы начались еще три года назад после неудачного сальто. Из-за травмы у него образовалась грыжа в шее, которая вызывала постоянную боль и даже периодическое онемение руки. Медики в Украине и за рубежом долгое время отговаривали его от операции из-за высокого риска поражения спинного мозга.

«Три года назад я неудачно прыгнул сальто и у меня вылезла грыжа в шее. С тех пор постоянная сильная боль и периодический паралич руки. Я обратился в больницу. Мне назначили терапию. Я спросил об операции, потому что хотел жить без этого. В ответ услышал: „Категорически нет. Риск паралича — 50 на 50“. Поскольку рядом спинной мозг и риск задеть его. То же самое мне сказали врачи в Польше, когда я прислал им свое МРТ. Меня очень сильно запугали. Сказали, что оперируют только в критических случаях», — признался блогер.

Все это время Карма жил на обезболивающих и проходил курсы терапии, однако состояние только ухудшалось. В конце концов блогер нашел врача, которому доверился, и решился на операцию.

«Последние три года я жил на терапии и обезболивающих. Когда боль и онемение руки возвращалось, я просто терпел или снова пил обезболивающее, принимал заново курс лечения и реабилитация. И так по кругу», — вспомнил звезда.

Хирургическое вмешательство прошло успешно — блогеру установили специальный имплант в шею. После наркоза Николас Карма уже вышел на связь с подписчиками и показал первые кадры из операционной и сразу после во время восстановления. На шее у него заметен медицинский пластырь, однако сам блогер чувствует себя значительно лучше.

