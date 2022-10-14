Известный украинский блогер Варварук раскрыл тайну о своей свадьбе и регистрации брака: "Должен был выступить Олег Винник"

Блогер, продюсер, певец и актер Дима Варварук рассказал о своей свадьбе и какой она должна была быть, если бы не началась полномасштабная война РФ против Украины.

Как признался блогер, с возлюбленной Яной они решили расписаться без шума и камер. Об их свадьбе не знали даже родители.

"Когда ты публичный человек, нет у тебя личной жизни, поэтому мы решили так. Блогинг – это больше, чем работа, а личное должно оставаться только для нас. Когда у мебя есть свой радостный момент, ты им наслаждаешься на все 100 процентов. Иначе надо бы им с кем-то делиться публично, а так получилось, как мы и хотели, что он стал полностью только для нас двоих", — рассказал Варварук.

Также блогер поделился, какую свадьбу они с любимой планировали до начала вторжения россии на наши земли.

"Свадьбу мы хотели организовать гораздо круче и веселее, но события, которые произошли 24 февраля, изменили наши планы. В 20-х числах мы уже должны были быть в Доминикане и там раскрыть всем тайну о том, что мы уже год, как расписаны. Мы также хотели сделать церемонию с ведущими и украинскими музыкантами. После того, по плану, мы должны были вернуться в Украину и рассказать все родителям и родным. Сделать сверхмощную украинскую свадьбу с огромным бюджетом и соблюдением всех наших традиций", — делится Дмитрий.

Дмитрий Варварук с супругой / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Дмитрий Варварук с супругой / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Он признается, что представлял, что это будут палатки, выкуп молодой, музыканты с бубнами и обязательно выступление Олега Винника:

"Я представлял это так: палатки, кухарки, все бегают и суетятся, выкуп молодой, мы едем на "запорожцах", музыканты с бубном. Но основное, что наша свадьба должна была быть смешной, интересной и мега дорогой. У меня, как у блогера, было очень много идей, как это все соединить: выступление Олега Винника, прилететь с фотосессии на вертолете и все в таком ключе. Не так случилось, как мечталось", — рассказал Варварук.

Дмитрий Варварук с супругой / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

Дмитрий Варварук с супругой / Фото: instagram.com/dima_varvaruk

После начала полномасштабной войны в Украине пара решила сделать все тихо для себя и семьи. Также, говорит Дима, они, как блогеры понимали, что у них есть ответственность показать другим, как можно делать свадьбу в такое время.

"Поэтому, со своими организаторами мы выбрали, по-моему лучший вариант. Поженились на Галицком замке - кстати, мы были первые, кто это сделал. В украинских традициях, без громкой музыки, была только живая. Также никто не танцевал, наш первый танец был импровизированый. Гости и родственники были рады и довольны. Всего нас было 30-35 человек", — рассказал блогер.

Читайте также: