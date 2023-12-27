Известный украинский блогер вступил в брак со своим партнером и показал первое видео со свадьбы

Известный украинский блогер Олег Машуковский сообщил, что он распрощался с холостяцкой жизнью.

Так, на странице в Instagram Машуковский поделился со своими подписчиками, что он и его партнер визажист Даниил официально оформили брак. Влюбленные запостили в фотоблоге видео, где сначала появляются в повседневном образе, а затем в своих свадебных нарядах.

Влюбленные выбрали одинаковые луки – классические костюмы с белой рубашкой, которые дополнили бабочками. Также пара сделала одинаковые прически:

"Горько", – коротко подписал видео Машуковский.

Блогер Олег Машуковский вступил в брак со своим партнером

В свою очередь, поклонники блогера уже успели поздравить его со столь важным событием в жизни:

Поздравляю! Вечной любви вам

Вау, какие же изысканные! Очень шикарно

Поздравляю! Любви и взаимопонимания, крошки

Напомним, что в сентябре этого года Олег Машуковский сделал предложение своему возлюбленному. Сделал он это романтично – во время восхождения на вершину горы Говерла в Закарпатье, куда они отправились вместе с друзьями. Роман с Данилой блогер рассекретил в июне этого года. А 13 августа пара отпраздновала третью годовщину отношений.

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