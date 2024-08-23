Известный украинский блогер заявил о бегстве из Украины и раскрыл, где он сейчас: "Меня поддержали"

Звезда Сети откровенно рассказал о причинах такого решения.
Украинский блогер Александр Волошин сбежал из Украины за границу.
Так, в последние недели в Сети распространялись фото, на которых знаменитость пересекает границу и отправляется в Польшу. Еще больше Волошин заинтриговал своим исчезновением из соцсетей. Он удалил свои публикации и не выходил на связь.
И вот на днях блогер неожиданно публично заявил о своем выезде за границу на YouTube-канале. По словам Александра, он сбежал в столицу Польши после того, как в его сторону и его команды начали прилетать угрозы от неизвестных. Также Волошин рассказал об избиении его телохранителя и находке аппарата для прослушивания в его авто. И добавил, что пока не планирует возвращаться в Украину.
"Я мог бы уже и не публиковать это видео, все и так знают, что я уехал. Я начал получать угрозы от военных. Сразу скажу, что возвращаться не планирую. Мои люди меня поддержали. Каждый человек имеет право делать то, что он думает и то, что он хочет. Мы должны это воспринять и двигаться дальше", — сказал в свое оправдание блогер.
Тем не менее, в Сети разгорелось немало дискуссий. Одни отнеслись к блогеру с пониманием, а другие выразили тотальное возмущение такой несправедливостью и раскритиковали знаменитость за манипулирование на чувствительных темах, замене некоторых понятий и фразах вырванных из контекста.
Как известно, ранее Александр Волошин не раз фигурировал в скандалах. В частности, недавно после ужасного обстрела россиянами детской больницы "Охматдет" в июле его обвинили в краже денег с благотворительного сбора, который он открыл на своей странице в Instagram, и распространении вражеских нарративов. После хейта знаменитость опубликовал отчет и опроверг слухи о присвоении средств.
Впрочем, после собственных размышлений Волошина о так называемом "перемирии с РФ" он все же попал в базу "Миротворец" за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "распространение российской пропаганды".
В свою очередь, такое поведение блогера прокомментировала его коллега, интервьюер и блогерша Рамина Эсхакхзай. Журналистка напомнила, как еще в июле предсказывала, что Волошин с помощью "агрессивного маркетинга" и "игры на эмоциях людей" еще задолго готовил юзеров к своему побегу из Украины, что и случилось.
В заключение блогер отметил, что будет продолжать помогать Украине из-за границы: "Для меня основным врагом остается и будет оставаться Россия. От себя я буду делать все, чтобы этого врага уничтожить".
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