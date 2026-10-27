Известный украинский блогер попал в ДТП и разбил авто подписчицы

Николас Корма / © instagram.com/nicolas_karma_official

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Украинский блогер Николас Карма попал в ДТП на своем BMW и разбил автомобиль подписчицы, которая после аварии удивила его неожиданной реакцией.

Инцидент произошел из-за невнимательности инфлюэнсера за рулем. Он опубликовал в Instagram видео с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент столкновения с Renault Logan MCV. Карма не скрывал, что изрядно перенервничал. Это была его первая авария, в которой он признал свою вину. Но больше всего блоггера смутило не само ДТП. Водитель поврежденного автомобиля оказалась его подписчицей.

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Николас Корма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Николас Корма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Женщина узнала знаменитость и вместо претензий решила воспользоваться случаем передать привет своему мужу. Она попросила Карму записать общее видео, чем поставила его в неудобное положение.

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«И она такая, любимый, посмотри, кто в меня въехал, это Николас Карма. И я стою просто, как оплеванный, думаю, мать Василева, такие приветы я еще не передавал, такое селфи я еще не делал», — вспомнил блоггер.

Кадры из видеорегистратора / © instagram.com/nicolas_karma_official

Кадры из видеорегистратора / © instagram.com/nicolas_karma_official

Несмотря на курьезный поворот событий, инфлюэнсер призвал водителей не терять бдительности на дороге. Он признался, что сам отвлекся при управлении автомобилем, поэтому теперь советует другим не повторять его ошибку.

«Не заглядывайтесь на каштаны, на деревья, как птицы летают. Не депрессируйте во время какой-либо музыки. Вообще не включайте музыку в машине. Хорошо? Я уже задумался, мечтался, как вы видите», — обратился к аудитории Николас Карма.

Последствия ДТП / © instagram.com/nicolas_karma_official

Напомним, недавно «Алтарь» в исполнении FIINKA учинил скандал. Дети Гиги пригрозили судом, а звезда упрекнула их во лжи. Николас Карма и другие поклонники выступили в защиту певицы.

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