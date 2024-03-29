Известный украинский дизайнер Андре Тан ответил, почему уже 8 лет скрывает свою дочь

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан впервые за длительное время рассказал о своей 8-летней дочери Софии от экс-брака с бизнесвумен Алиной Харченко.

По словам Андре, девочка сейчас проживает с мамой и имеет много хобби. В частности, посещает кружки по теннису, танцует и ходит на плавание. Между тем, с Софией модельер часто видится по видеосвязи и проводит с ней время на выходных. Впрочем, рассекречивать, как выглядит единственная дочь, Андре Тан не торопится, ведь верит в формирование ее ауры к 9-летию. Такой позиции придерживается и экс-возлюбленная знаменитости.

Дочь Андре Тана / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Это наша такая договоренность с экс-женой Алиной, что мы не будем показывать. Потому что я считаю, что у ребенка до девяти лет очень слабый иммунитет энергетики. Формируется аура ребенка и до девяти лет лучше поберечь. Здоровье моей дочери для меня очень важно", - рассказал дизайнер в подкасте Алины Шаманской.

Андре Тан с дочерью / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Напомним, недавно певица Джамала показала редкое фото с подросшим старшим сыном Эмиром-Рахманом и нежно поздравила его с днем рождения.

Читайте также: