Известный украинский интервьюер заплатил штраф за номерные знаки на машине и возмутился ситуацией

Анатолий Анатолич отдал 1100 гривен за нарушение правил.
Украинский телеведущий и блогер Анатолий Анатолич заплатил штраф и признался, за что ему его выписали.
В своем фотоблоге шоумен решил поделиться досадной ситуацией. Приближаясь к своей машине, Анатолий рассказал, что за заплатил штраф за то, что номерной знак не был прикреплен к его автомобилю, а лежал в салоне.
"Сегодня меня оштрафовали на 1100 гривен. Первый штраф для машины. Потому что номер был не прикреплен, вот он лежит, потому что я еще не купил рамку для него", – поделился Анатолий Анатолич.
Впрочем, телеведущий сначала не согласился платить 1100 гривен. По его словам, сам знак он разместил внутри машины на видном месте. К тому же знаменитый интервьюер отметил, что имеет все положенные документы на машину, поэтому все в рамках закона. В конце концов он оставил споры и заплатил штраф в размере 1100 гривен.
"Я даже пытался спорить. Доказывал, что номер у меня есть, страховка есть, все есть. Но не сработало", – добавил шоумен.
Напомним, недавно телеведущий Анатолий Анатолич откровенно рассказал, за что во время войны обеспокоен больше всего. Шоумен признался, преследует ли его вина за то, что он не взял в руки оружие.
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