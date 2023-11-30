Известный украинский интервьюер заплатил штраф за номерные знаки на машине и возмутился ситуацией

Украинский телеведущий и блогер Анатолий Анатолич заплатил штраф и признался, за что ему его выписали.

В своем фотоблоге шоумен решил поделиться досадной ситуацией. Приближаясь к своей машине, Анатолий рассказал, что за заплатил штраф за то, что номерной знак не был прикреплен к его автомобилю, а лежал в салоне.

"Сегодня меня оштрафовали на 1100 гривен. Первый штраф для машины. Потому что номер был не прикреплен, вот он лежит, потому что я еще не купил рамку для него", – поделился Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич заплатил штраф за отсутствие номерных знаков на машине

Впрочем, телеведущий сначала не согласился платить 1100 гривен. По его словам, сам знак он разместил внутри машины на видном месте. К тому же знаменитый интервьюер отметил, что имеет все положенные документы на машину, поэтому все в рамках закона. В конце концов он оставил споры и заплатил штраф в размере 1100 гривен.

"Я даже пытался спорить. Доказывал, что номер у меня есть, страховка есть, все есть. Но не сработало", – добавил шоумен.

Напомним, недавно телеведущий Анатолий Анатолич откровенно рассказал, за что во время войны обеспокоен больше всего. Шоумен признался, преследует ли его вина за то, что он не взял в руки оружие.

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