Известный украинский исполнитель удивил, как его задержала полиция

Украинский рэпер OTOY рассказал о случае, когда полиция задержала его десять лет назад.

По словам знаменитости, ему было 16 лет, когда за хулиганские действия его остановили правоохранители и составили административный протокол. Инцидент даже дошел до суда.

"Я помню, как крикнул в сторону полиции оскорбительное слово. Они остановились, вышли из машины, оформили протокол и выписали повестку в суд", — вспомнил музыкант.

Несмотря на волнение, юный OTOY подошел к делу креативно. Рэпер зачитал авторское стихотворение в свою защиту, интегрировав в него слово, за которое получил административное дело. Судья с юмором отнеслась к такому оправданию и ограничилась лишь штрафом в 250 гривен.

"Мне было 16, и я решил — надо думать, как защищаться. Я написал стихотворение, куда вписал то слово, которое выкрикнул, и зачитал его в суде. Судья посмотрела и сказала: "Просто дайте ему штраф и пусть уходит", — поделился рэпер.

