Известный украинский комик после бегства из Украины показался с новыми документами: где сейчас Эллерт

Александр Эллерт / © instagram.com/ellert_a

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Украинский комик и победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт, который после начала полномасштабной войны уехал в США, сообщил об изменениях в своей жизни.

Шоумен получил американскую грин-карту и показал новые документы. Об этой новости Эллерт рассказал в своем фотоблоге. По словам комика, процесс оформления длился около двух лет, за это время он сменил несколько адвокатов и потратил на процедуру несколько тысяч долларов.

Звезда с присущим ему юмором пошутил, что из-за длительного ожидания потерял немало возможностей для работы за границей.

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«Чтобы встретиться с ней (грин-картой — прим. ред.), он сменил нескольких адвокатов, заплатил несколько тысяч долларов, а она просто лежала под всеми остальными папками. И даже не подозревала, что за эти два года ожидания он про***л несколько свадеб на Комо, еще штук пять в Испании, день рождения в Дубае, Барселоне, корпоратив в Мексике, стендап-тур по Европе и, конечно же, День Житомира. Но теперь выездной. Это значит, что Галкину теперь можно не учить украинский язык», — с юмором и сарказмом отметил Эллерт.

Александр Эллерт / © instagram.com/ellert_a

Комик также рассказал, что получил грин-карту по так называемой «визе талантов». Он поблагодарил маму, в свое время сохранившую его грамоты и награды, которые, вероятно, стали частью пакета документов для оформления нового статуса. Сегодня Александр Эллерт продолжает жить в США, где развивает карьеру стендап-комика и работает над новыми творческими проектами уже для англоязычной аудитории.

«Матери спасибо за то, что сохранила грамоты. Я ни о чем не жалею, иду дальше заниматься любимым делом, но теперь — на английском. Удачи всем и больше грамот», — добавил артист.

Напомним, недавно танцовщик Макс Чмерковский сообщил о переезде в США с женой-иностранкой и детьми.

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