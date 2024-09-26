Известный украинский комик после нелепой шутки о мусульманах сделал публичное заявление

Популярный украинский комик Антон Стенюк дал первое сольное выступление, которое не прошло без скандалов.

Причиной резкого возмущения стала нелепая шутка комика. Стенюк во время стендапа с иронией шутил, что якобы не понимает, "почему православные убивают православных, если есть много мусульман".

"Эта война – это просто нонсенс, я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире так много мусульман. Я не говорю, что надо убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что это сейчас не ко времени, и тем более этим уже занимаются иудеи, но тем не менее", — заявлял на своем выступлении юморист.

Юморист Антон Стенюк попал в серьезный скандал из-за нелепой шутки о мусульманах

Очевидно, что такой юмор оценили далеко не все. Глава Меджлиса Рефат Чубаров в своем Facebook отметил, что это не шутка, а "выпад против людей по религиозному признаку".

"Какого черта... Не пытайтесь меня убедить, что я якобы не уловил содержания данной "шутки", которой на самом деле здесь нет. Однако есть открытый выпад против людей по религиозному признаку... Жаль, что в данном случае указывать на этого негодяя, позволяющего себе цинично оскорблять своих сограждан, приходится мне, гражданину Украины, исповедующему Ислам", — возмутился Чубаров.

Наконец, на скандал отреагировал уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что обратился в полицию с просьбой проверить шутку Антона Стенюка. Если правоохранители докажут преступление, то юморист будет отвечать по ст. 161 Уголовного кодекса Украины.

Реакция Дмитрия Лубинца

Антон Стенюк уже отреагировал на разгоревшийся вокруг него скандал. Комик публично извинился и отметил, что не имел целью оскорбить людей и мусульманского сообщества в частности. Стенюк говорит, что видео удалено отовсюду. Также он подчеркнул, что готов понести ответственность.

"Я искренне прошу прощения перед всеми, кого могли оскорбить мои слова во время моего сольного концерта, который был опубликован на YouTube. Одна из моих шуток была неуместна и недопустима, и я глубоко сожалею, что мог оскорбить многих людей, в том числе представителей мусульманского сообщества. Я не имел целью унизить кого-то или оскорблять по религиозному признаку", — прокомментировал юморист.

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