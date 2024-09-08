Известный украинский комик рассказал о походе в ТЦК и как реагирует на хейт, что не на фронте

Известный украинский шоумен и юморист Владимир Жогло, который недавно рассказал о болезни сына, высказался о мобилизации.

Так, артист признается, что ему довольно часто прилетает в комментариях за якобы "избегание" от службы. Более того, по словам юмориста, иногда доходит до проклятий и пожеланий "сдохнуть в окопе". Несмотря на такую ненависть в Сети, Владимир не считается с похожими высказываниями. Шоумен уверен, что люди имеют право на свою точку зрения. И добавляет, что на самом деле в ТЦК уже ходил и обновил данные, поэтому действует в рамках закона. Кроме того, Владимира возмущают некоторые публичные люди, которые постоянно оправдываются, чтобы только не идти воевать.

Владимир Жогло / Фото: скриншот с видео

"Я считаю эти упреки справедливыми. Люди имеют на это право, не могу их ограничить. И наверное, что многие из них переживают тяжелую боль. И публичные рыла, такие как у меня, когда люди видят их, а они еще веселятся, то их это бесит. Возникает логический вопрос: "Почему он там, а не кто-то иной?". Все, что я скажу, будут воспринимать как оправдывание. У нас есть культурные деятели, которые позволяют себе говорить: "Я эффективнее здесь, я не для этого, надо лечиться в Германии". ВЛК пройден дважды. Данные обновлены. У меня на руках военный учетный документ и все остальные. Никогда не избегал службы. Пошел в военкомат добровольно", — рассказал Жогло в интервью "Львівич".

Напомним, недавно хореограф Елена Шоптенко высказалась о службе своего бывшего мужа Дмитрия Дикусара и общается ли с ним.

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