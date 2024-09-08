Известный украинский комик рассказал о походе в ТЦК и как реагирует на хейт, что не на фронте

Жогло также отреагировал на частые отговорки от мобилизации публичных людей.
Известный украинский шоумен и юморист Владимир Жогло, который недавно рассказал о болезни сына, высказался о мобилизации.
Так, артист признается, что ему довольно часто прилетает в комментариях за якобы "избегание" от службы. Более того, по словам юмориста, иногда доходит до проклятий и пожеланий "сдохнуть в окопе". Несмотря на такую ненависть в Сети, Владимир не считается с похожими высказываниями. Шоумен уверен, что люди имеют право на свою точку зрения. И добавляет, что на самом деле в ТЦК уже ходил и обновил данные, поэтому действует в рамках закона. Кроме того, Владимира возмущают некоторые публичные люди, которые постоянно оправдываются, чтобы только не идти воевать.
"Я считаю эти упреки справедливыми. Люди имеют на это право, не могу их ограничить. И наверное, что многие из них переживают тяжелую боль. И публичные рыла, такие как у меня, когда люди видят их, а они еще веселятся, то их это бесит. Возникает логический вопрос: "Почему он там, а не кто-то иной?". Все, что я скажу, будут воспринимать как оправдывание. У нас есть культурные деятели, которые позволяют себе говорить: "Я эффективнее здесь, я не для этого, надо лечиться в Германии". ВЛК пройден дважды. Данные обновлены. У меня на руках военный учетный документ и все остальные. Никогда не избегал службы. Пошел в военкомат добровольно", — рассказал Жогло в интервью "Львівич".
Напомним, недавно хореограф Елена Шоптенко высказалась о службе своего бывшего мужа Дмитрия Дикусара и общается ли с ним.
Читайте также:
- Леся Никитюк рассказала о своем экс-бойфренде и впервые показала их общее фото
- 37-летняя Настя Каменских показалась до и после макияжа и ошеломила эффектным перевоплощением
- Екатерина Кухар на фоне слухов о разводе со Стояновым намекнула на новый роман и показала возлюбленного