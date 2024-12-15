Известный украинский комик Роман Щербан сделал предложение возлюбленной: "Этот день настал"

Украинский комик, звезда шоу "Львы на джипе" Роман Щербан сделал предложение своей возлюбленной.

Избранницей стала бизнесвумен и блогерша Анастасия Лисогуб. О помолвке влюбленные сообщили в Instagram. Невеста Щербана поделилась, что комик сделал предложение ей во Львове. В частности, он заранее позаботился о месте и атмосфере, заказав саксофониста.

"Она сказала "Да", – лаконично написал знаменитость.

Роман Щербан сделал предложение своей девушке / Фото: instagram.com/romanscherban

Роман Щербан сделал предложение своей девушке / Фото: instagram.com/romanscherban

Анастасия признается, что в тот момент очень разволновалась, но, конечно, ответила заветное "да". В своем фотоблоге она поделилась милыми снимками, сделанными именно в тот момент.

"Тропическая оранжерея в центре зимнего парка во Львове. Саксофонист играет "Cold heart" Элтона Джона и Дуа Липы, любимый говорит самые искренние слова, которые я прослушала, потому что думала "какую руку давать: правую или левую?", — поделилась эмоциями возлюбленная шоумена.

Роман Щербан сделал предложение своей девушке / Фото: instagram.com/romanscherban

Роман Щербан сделал предложение своей девушке / Фото: instagram.com/romanscherban

Также, чтобы оставить больше воспоминаний о невероятном вечере, новоиспеченные жених и невеста организовали фотосессию во время романтического ужина при свечах в оранжерее. На изображениях счастливая Анастасия позирует в объятиях Романа с цветами и кольцом.

Роман Щербан сделал предложение своей девушке / Фото: instagram.com/romanscherban

Напомним, недавно в Сети впервые показали вероятного бойфренда певицы Веры Брежневой.

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