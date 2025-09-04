Известный украинский комик шокировал, как его отец поддерживает Россию в войне: "Меня считает неправым"

Даня Повар / © скриншот с видео

Реклама

Популярный украинский комик Даня Повар рассказал о позиции отца, который в войне поддерживает Россию.

Юморист, который родом из Каховки, сейчас не общается с родным человеком. Точку на их и до того непростых отношениях поставила война. В интервью Славе Демину Даня Повар говорит, что решил прекратить общение, ведь уже не было смысла что-то доказывать отцу.

Также юморист говорит, что у его папы такая позиция, вероятно, из-за того, что он родился в России и прожил там большую часть своей жизни. Кроме того, отец комика довольно упрямый и уже со сложившимся мышлением. Повар вспоминает, что папа находился под влиянием пропаганды давно, ведь не любил запад Украины, не поддерживал Евромайдан и потреблял контент из РФ, в частности, смотрел выступления путина.

Реклама

Даня Повар / © скриншот с видео

"Оно поставило точку в общении, там нет уже смысла. Он родился, вырос, сформировался там. Он прожил большую часть жизни там. Он учился в Херсоне, это тоже русскоязычный город. Он не любил запад Украины, Майдан не поддерживал, смотрел путина. Он взрослый, очень упрямый и меня считает неправым, что это я ошибаюсь", - говорит юморист.

Тем временем мама Дани Повара выехала из оккупации и живет вместе с сыном в Киеве. Также в столице находится и родная сестра юмориста.

Напомним, среди известных украинцев есть тоже те, кто поддержал РФ. В частности, актер Роман Якимчук сейчас живет в России. Более того, в стране-агрессоре предатель цинично использует украинских артистов.