Известный украинский комик удивил, как закрутил бизнес с Гордоном и кто ему в этом помог

Дмитрий Гордон и Феликс Редька

Известный украинский комик Феликс Редька неожиданно вспомнил, как в свое время начал совместное дело с журналистом Дмитрием Гордоном.

В интервью проекту ТСН.ua "Наодинці" артист поделился, что несколько лет назад у него возникла идея предложить Гордону открыть собственный магазин брендированной продукции. Поскольку журналист долгое время не отвечал Редьке, комику пришлось писать его детям. Наконец, один из сыновей согласился помочь установить связь с папой, но все свелось на нет, после чего ситуация получила неожиданное развитие.

"Я написал всем его детям, которые на тот момент были зарегистрированы в социальных сетях. Написал всем старшим детям, потому что он мне не отвечал. И его сын мне ответил, сказал: "Прикольно, я папе передам". Но никакого фидбека не было. Я уже в какой-то момент идею создать для него интернет-магазин мерча забросил. Но среди своих подписчиков я эту историю настолько раскрутил, что на одно из выступлений один из зрителей просто по-приколу принес мне футболку с лицом. И я ее надел выступить на концерте. И меня кто-то сфотографировал, опубликовал, отметил Гордона, а он запостил это себе в Instagram", — поделился Феликс.

Феликс Редька

Этот случай стал переломным. Редька успешно наладил контакт и подготовил полноценную презентацию с концепцией мерча для Дмитрия Гордона. Журналисту идея понравилась, после чего состоялась встреча, где они и договорились о сотрудничестве и открытии интернет-магазина. Но через некоторое время они разорвали бизнес-партнерство, ведь Редька ушел по призванию и погрузился в юмор и выступления.

"Я прислал презентацию с тем, что мы можем делать. Они предложили встречу. Я поехал, ударили по рукам и начали этот бизнес. Схема была следующая. Дмитрий Ильич пиарит, а я делаю все, что надо делать руками, и придумываю. Я продал этот магазин (свою долю — прим. ред.) в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение. Мы созвонились с Дмитрием Ильичом, и он просто сказал, что "я вижу в вас большой потенциал, вы должны заниматься не бумажками, а быть артистом". И мне уже на тот момент, если честно, было тяжеловато, потому что бизнес вышел на такие объемы, что нужно уже было выбирать: либо быть комиком, либо бизнесменом. У нас было определенное разделение процента", — объяснил артист.

