Известный украинский комик впервые рассказал о психологических проблемах: "У меня не было предела"

Актер сериала "Волонтеры 2" Кирилл Ганин заговорил о проблемах с психическим здоровьем.

Артист признается, что с начала полномасштабного вторжения активно боролся с пропагандой в чат-рулетке с россиянами. Его трансляции набирали просмотры и радовали украинцев. Однако постоянные эмоциональные споры с враждебными соседями сказались на его психическом здоровье. И даже чуть не спровоцировали расставание с девушкой.

"Общаясь с этими свиньями, невозможно себя сдерживать, я очень эмоционален. Я занялся своим здоровьем, потому что иногда в жизни вел себя так же, как на стримах. У меня не было предела. Я общался с людьми, словно это очередной собеседник с чат-рулетки. Мне было очень плохо. Поэтому мы чуть не разошлись с девушкой", – поделился Кирилл Ганин.

Кирилл Ганин

Чтобы сохранить любовь и наладить личную жизнь после пережитого, актер обратился к психологу. В то же время он отметил важность заботы о собственном ментальном состоянии.

"Ходить к психологу – это не значит быть психом. Ходить к психологу – это значит осознавать, что у тебя есть какие-то проблемы. Психолог – это не врач, он не лечит. Он дает маршрут, по которому стоит идти. На самом деле моя психотерапевт не дала мне никакого совета. Она говорит: "А попробуй сделать вот так". Я пробую и у меня выходит, и мне от этого лучше", – подчеркнул актер "Волонтеров 2".

Сериал "Волонтеры"

Сейчас Кирилл Ганин сосредоточен на волонтерстве и помощи военным. Как отметил актер, это также помогает держать моральное состояние. Некоторые из его историй даже стали основой второго сезона комедийного сериала "Волонтеры", премьера которого состоится 14 октября в 22:00 на телеканале ТЕТ.

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