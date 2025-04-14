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- Гламур
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Известный украинский композитор Андрей Гураль трагически погиб в ДТП
Аранжировщика не стало на 47-м году жизни.
Известный украинский композитор, аранжировщик и звукорежиссер Андрей Гураль трагически погиб в ДТП.
Авария произошла вечером, 13 апреля, в селе Оршевцы Черновицкой области. Местное издание “Чернівецький промінь” сообщает, что ДТП произошло с участием пешехода и водителя автомобиля Mercedes-Benz Е200. 46-летнего композитора сбило транспортное средство. Травмы оказались не совместимые с жизнью. Мужчина умер во время оказания ему медицинской помощи. Впоследствии стало известно, что погибшим оказался Андрей Гураль. Полиция ведет расследование и устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб композитор.
Печальную новость о смерти аранжировщика также подтвердил радиоведущий Олег Сирман. В Facebook он написал, что Андрей Гураль умер, а также призвал всех неравнодушных приобщиться к помощи его семье.
Отметим, Андрей Гураль — известный украинский композитор. Он в свое время работал с такими певицами, как Гайтана и Тоня Матвиенко, а также группами “Без Обмачень” и “Нічлава”.
Напомним, недавно стало известно, что умер участник “Лиги смеха” Александр Чечун, который в начале полномасштабной войны присоединился к войску. Жена юмориста назвала причину его смерти.