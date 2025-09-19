Известный украинский музыкант обвинил Тину Кароль в недобропорядочности: "Запускала ИПСО"

Саша Чемеров

Украинский рок-музыкант, композитор и фронтмен рок-группы "Димна суміш" и The Gitas Саша Чемеров откровенно рассказал о неприятном случае с Тиной Кароль.

Музыкант рассказал, что после попыток привлечь артистку к поездкам на фронт, против него и команды Коли Серги начались информационные атаки со стороны артистки. По его словам, сначала Кароль говорила одно, а потом сделала совсем не так, как планировалось.

"Мы хотели как-то привлечь Тину Кароль и не получалось ее привлечь. Она обещала какие-то вещи, которые потом не давала. Об этом я когда-то сказал в интервью, и потом начали прилетать от нее какие-то приколы за это. Я знаю, что она тоже запускала ИПСО на "Культурный десант", на саму организацию, на Колю тоже…" — заявил Чемеров на YouTube-канале "Прямая красная".

Саша Чемеров / © скриншот с видео

В августе 2023 года Коля Серга также пожаловался, что Тина Кароль несколько раз соглашалась приехать к военным. Однако, буквально за день до поездки отменяла участие. Серга уточнял, что подобным образом вели себя и другие звезды, которые большую часть войны провели за границей.

"Кто-то просто обещал и не приезжал. Тина Кароль, например. Она за день (до концерта — прим. ред.) постоянно съезжала, отказывалась. Ну, ей страшно было. И я понимаю, что у нее находились какие-то причины, но базовая — просто страх", — говорил артист.

