Игорь Черепанов

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Украинский музыкант Игорь Черепанов, обвиненный в неподобающем поведении в отношении несовершеннолетних девушек, сделал заявление о дальнейшей судьбе киевского клуба, где был арт-директором.

Как известно, все началось с нацотбора на «Евровидение-2027». В лонглист конкурса Игорь попал в составе группы Spokusy, где был гитаристом. Команда уже готовилась презентовать Украину на международной сцене, как случилось непредсказуемое.

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В Сети девушки массово начали публиковать свои скриншоты диалогов с Игорем, где тот проявлял сексуальный интерес к несовершеннолетним. При этом, как утверждают некоторые девушки, он знал об их возрасте. Но это не останавливало его от сообщений сексуального характера.

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Игорь Черепанов и одна из его переписок с девочками

Более того, поскольку Игорь был арт-директором одного из киевских клубов, то на организованных вечеринках тоже позволял себе лишнее. В частности, несовершеннолетние посетительницы заведения могли подвергаться нежелательным прикосновениям к ягодицам, талии и груди. Такие истории жертвы присылали в редакцию «Суспільне Культура».

В итоге организаторы нацотбора провели собственное исследование и дисквалифицировали группу Spokusy «из-за неэтичного поведения и высказываний соучредителя, гитариста и соавтора песни Игоря Черепанова».

Группу Spokusy дисквалифицировали / © suspilne.media

Но инцидент начал набирать обороты. Игорь в своем фотоблоге сообщил, что «в связи с раскруткой скандала на нацотборе» он закрывает арт-клуб в Киеве, где до недавнего времени проходили концерты.

«Я, Игорь Черепанов, сообщаю, что в связи со скандалом вокруг моего участия в национальном отборе на "Евровидение" и обвинениями в мой адрес арт-клуб "Теплый Ламповый" прекращает свою деятельность. Спасибо всем за эти годы!» — лаконично написал музыкант.

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Игорь Черепанов

Интересно, что больше Игорь Черепанов не комментировал свое поведение, а лишь обнародовал заявление «Суспільного» о дисквалификации и сообщил о закрытии арт-клуба. Также пока неизвестна дальнейшая судьба группы, где он выступает.

Напомним, недавно певица Злата Огневич объяснила, почему отказалась участвовать в нынешнем нацотборе.

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