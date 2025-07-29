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Известный украинский музыкант пошел добровольцем на войну и показал фото
Коллеги Марьяна Пирожок из группы "Пиріг і Батіг" уже отреагировали на решение музыканта.
Украинский художник и музыкант Марьян Пирожок теперь в рядах Вооруженных сил Украины.
Лидер группы "Пиріг і Батіг" в Facebook сообщил, что добровольно мобилизовался в ВСУ. Марьян не уточнил, в каком подразделении служит, но подчеркнул, что сделал этот шаг сознательно. Кроме того, музыкант показал свое фото.
"Хопа. Вот редко в последнее время бываю на просторах сетевых... Много о чем есть рассказать, но не становится времени. Но чтобы вы не волновались, где я и что я, официально сообщаю — добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины! Дальше будет... Здоровья желаю!" — написал Марьян.
В то же время лидера группы "Пиріг і Батіг" уже поддержали другие участники коллектива. Они сделали соответствующий пост в Facebook и выразили свою гордость за Марьяна.
"Друзья, сообщаем, что лидер группы Марьян Пыриг вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Мы гордимся, поддерживаем и желаем сил и выдержки в этом важном шаге. Слава Украине! Смерть врагам!" — говорится в заявлении артистов.
Отметим, Марьян Пирожок стал известным благодаря сочетанию украинской поэзии с фольклорными и камерными музыкальными стилями. 2020 года во Львове он создал проект "Пиріг і Батіг", который вырос из его сольной инициативы.
Напомним, недавно лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк ответил на упреки о якобы лжи о службе.