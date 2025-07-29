Известный украинский музыкант пошел добровольцем на войну и показал фото

Марьян Пирожок

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Украинский художник и музыкант Марьян Пирожок теперь в рядах Вооруженных сил Украины.

Лидер группы "Пиріг і Батіг" в Facebook сообщил, что добровольно мобилизовался в ВСУ. Марьян не уточнил, в каком подразделении служит, но подчеркнул, что сделал этот шаг сознательно. Кроме того, музыкант показал свое фото.

"Хопа. Вот редко в последнее время бываю на просторах сетевых... Много о чем есть рассказать, но не становится времени. Но чтобы вы не волновались, где я и что я, официально сообщаю — добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины! Дальше будет... Здоровья желаю!" — написал Марьян.

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Марьян Пирожок

В то же время лидера группы "Пиріг і Батіг" уже поддержали другие участники коллектива. Они сделали соответствующий пост в Facebook и выразили свою гордость за Марьяна.

"Друзья, сообщаем, что лидер группы Марьян Пыриг вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Мы гордимся, поддерживаем и желаем сил и выдержки в этом важном шаге. Слава Украине! Смерть врагам!" — говорится в заявлении артистов.

Группа "Пиріг і Батіг"

Отметим, Марьян Пирожок стал известным благодаря сочетанию украинской поэзии с фольклорными и камерными музыкальными стилями. 2020 года во Львове он создал проект "Пиріг і Батіг", который вырос из его сольной инициативы.

Напомним, недавно лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк ответил на упреки о якобы лжи о службе.

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