Известный украинский музыкант публично призвал убивать представителей ТЦК: его выгнали из группы

Украинский музыкант Мирослав Щербак, который до недавнего времени был участником группы Burned Time Machine, сделал неоднозначное заявление о работниках ТЦК.

Так, в своем фотоблоге Мирослав озадачил фанатов неправомерным призывом к "убийству представителей ТЦК". В своем эмоциональном заявлении он обратился к подписчикам совершать преступление и придавать его заявлению огласки в Сети: "Долг каждого украинца – убить представителя ТЦК. Нас не должно интересовать, в форме он или без. Так же как мы не должны искать "хороших русских ", мы не должны искать хороших ТЦК", – писал артист.

Мирослав Щербак

Впрочем, музыкант вовремя пришел в себя. И спустя некоторое время вышел на связь, чтобы публично признать свою ошибку. Он отметил, что все его слова были порождены собственным страхом и давлением новостей. Но сейчас он отрекается от них. Потому что осознал, что следует помогать Украине и приближать победу всеми силами. Так что в результате после громкого конфликта пообещал задонатить деньги на ВСУ.

"Я хочу принести извинения тем работникам ТЦК и тем сотрудникам полиции, которые достойно выполняют свою работу. Сказать, что я сказал х*ню – это не сказать ничего. Не существует такого слова, которое может описать ту ситуацию, где я оказался. Почему я это сделал? Мне страшно... Под давлением последних новостей, под давлением моего социального пузыря, который я сам себе создал, у меня было ощущение, что лучше уже не будет. Это был большой крик о том, что я обосс*лся. Думаю ли я так на самом деле? Совершенно нет! Нам нужно объединяться для того, чтобы противостоять нашему врагу – России. Я сделал абсолютную х*ню: я начал раскол общества. Такого быть не должно", – объяснил Щербак.

Мирослав Щербак и группа Burned Time Machine

В свою очередь, группа Burned Time Machine также сделала заявление об их участнике. Коллектив в фотоблоге сообщил, что разрывает сотрудничество с Мирославом. Они добавили, что совершенно не разделяют его позицию с угрозами в сторону ТЦК.

"Недавно один из участников группы допустил катастрофическую ошибку. Не понимая потенциальных последствий своего поступка, он призвал к неправомерным действиям и прибегал к угрозам в сторону работников ТЦК. Нам искренне обидно, стыдно, и мы не поддерживаем высказывания Мирослава. Позиция группы всегда была всем известна: Burned Time Machine всегда поддерживали ВСУ и волонтерили с первых дней полномасштабного вторжения (в частности, и Мирослав). Сейчас работа с этим участником прекращена. Группа не должна нести ответственность за действия и тезисы, которые мы не разделяем. Слава Украине!", - говорится в заявлении.

Группа Burned Time Machine о Мирославе Щербаке

Напомним, недавно группа The Hardkiss сообщила об отмене своего концерта в НСК "Олимпийский". Музыканты уже назвали причину такого решения и признались, вернут ли деньги.

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