Известный украинский певец Целип шокировал, как ему предлагали интим за деньги

Украинский певец Игорь Целип шокировал, как ему предлагали интим за деньги.

Исполнитель часто получает сообщения от поклонников, но некоторые из них действительно его удивляют. Артист в комментарии ТСН.ua признался, что ему писали с непристойными запросами, в частности, предлагали интимные услуги за деньги. Сначала исполнитель воспринимал такие сообщения за шутку, но затем убедился в серьезности намерений.

"Однажды я открыл директ и увидел сообщение: "Сколько стоит ночь с тобой?". Сначала подумал, что это шутка, но когда начал читать дальше, понял, что человек действительно серьезно настроен. Она писала, что может заплатить любую сумму, только бы я согласился. Мне стало неприятно и даже немного страшно – ведь такие люди могут быть настойчивыми", – делится артист.

Игорь Целип

По словам певца, он сразу отказался и даже не вступал в диалог с этим человеком. Более того, исполнитель говорит, что его еще и возмутили подобные предложения. Он убежден, что это уже за пределом приличия.

"Я не понимаю, почему некоторые люди считают это нормальным. Для меня это дико, ведь я занимаюсь музыкой, а не таким "бизнесом". Я всегда мечтал о сцене, а не о том, чтобы получать подобные предложения. В соцсетях бывает всякое, но это уже за пределом приличия", — комментирует Игорь.

Напомним, недавно скандальный рэпер Потап рассказывал, как мужчины предлагали заплатить средства за интим с Настей Каменских. Также артист раскрыл, как его жена реагировала на подобные предложения.

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