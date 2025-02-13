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Известный украинский певец Целип шокировал, как ему предлагали интим за деньги

Известный украинский певец Целип шокировал, как ему предлагали интим за деньги

Игорь Целип

Иногда артист получает довольно непристойные сообщения в соцсетях.

Украинский певец Игорь Целип шокировал, как ему предлагали интим за деньги.

Исполнитель часто получает сообщения от поклонников, но некоторые из них действительно его удивляют. Артист в комментарии ТСН.ua признался, что ему писали с непристойными запросами, в частности, предлагали интимные услуги за деньги. Сначала исполнитель воспринимал такие сообщения за шутку, но затем убедился в серьезности намерений.

"Однажды я открыл директ и увидел сообщение: "Сколько стоит ночь с тобой?". Сначала подумал, что это шутка, но когда начал читать дальше, понял, что человек действительно серьезно настроен. Она писала, что может заплатить любую сумму, только бы я согласился. Мне стало неприятно и даже немного страшно – ведь такие люди могут быть настойчивыми", – делится артист.

Игорь Целип / ©
Игорь Целип

По словам певца, он сразу отказался и даже не вступал в диалог с этим человеком. Более того, исполнитель говорит, что его еще и возмутили подобные предложения. Он убежден, что это уже за пределом приличия.

"Я не понимаю, почему некоторые люди считают это нормальным. Для меня это дико, ведь я занимаюсь музыкой, а не таким "бизнесом". Я всегда мечтал о сцене, а не о том, чтобы получать подобные предложения. В соцсетях бывает всякое, но это уже за пределом приличия", — комментирует Игорь.

Напомним, недавно скандальный рэпер Потап рассказывал, как мужчины предлагали заплатить средства за интим с Настей Каменских. Также артист раскрыл, как его жена реагировала на подобные предложения.

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