Известный украинский певец честно рассказал об уколах красоты, благодаря которым предотвращает морщины

Известный украинский певец Melovin, который недавно ошеломил похудением на 17 кило и рассказал о диете, поделился своими косметологическими процедурами.

Так, по словам 26-летнего певца, время от времени он обращается к косметологу, чтобы усовершенствовать то, что ему не нравится. В частности, Melovin признался, что заполняет зону между бровями ботоксом во избежание морщин в будущем. Причиной ухудшения состояния кожи лица знаменитость называет частое нанесение грима во время концертов.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Во-первых, не врать людям, что ты колешь ботокс. Колю между бровями ботокс обязательно, потому что когда много макияжа – это обычно потом глубокие морщинки. А ты их не хочешь видеть, когда тебе будет 40-60 лет. Я считаю это любовью к своему телу. Я же не то гипертрофирую, а делаю, чтобы быть красивым в отражении", – обьяснил певец в программе "Люкс ФМ".

Напомним, недавно украинская певица Оля Цыбульская призналась, что тоже делает уколы красоты. Так, звезда показалась на косметологическом кресле и вблизи продемонстрировала, как происходит эта процедура.

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