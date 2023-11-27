Известный украинский певец на сутки застрял посреди трассы из-за непогоды: "Воды вообще не было"

Молодой певец Андрей Кравченко, известный своими дуэтами с Павлом Зибровым и Славой Каминской, рассказал, как застал снегопад во время поездки в Одессу с концертом.

Сегодня, 27 ноября, в Украине резко ухудшилась погода. В частности, из-за снегопада и гололеда многие попали в транспортный коллапс. Так, молодой артист простоял в сугробах на трассе в Одессу всю ночь. У звезды было запланировано несколько сольных концертов. Впрочем, он вместе с командой из-за непогоды так и не смогли добраться до города вовремя.

Андрей Кравченко/Фото: Instagram Андрея Кравченко

По словам артиста, ночевать пришлось в автомобиле. К тому же, запасы воды и пищи постепенно уменьшались. Уровень топлива тоже был низким. Впрочем, команда с Андреем сразу решила, что домой в Киев возвращаться не будут. Все они ждали помощи.

Андрей Кравченко рассказал о трудностях, возникших по дороге в Одессу из-за непогоды

"Считали сколько осталось топлива, на сколько часов его хватит. Считали сколько у нас осталось сала и хлеба, потому что это важно. Воды вообще не было. Добирались 24 часа, но мы это сделали. Я сказал, что возвращаться домой мы не будем, потому что меня ждут люди", - сообщил в своем Instagram певец.

Пока с Кравченко и его командой все хорошо. Они уже доехали до Одессы и поблагодарили коммунальные службы за спасение.

"Наши коммунальщики работают. Были и полиция, и службы разные, которые поддерживали, была всегда связь. Так что, все хорошо", - отметил Андрей.

Читайте также: