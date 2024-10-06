Известный украинский певец намекнул на конец романа с известной россиянкой: "Много перемен"

Украинский певец ALEKSEEV заинтриговал изменениями в личной жизни.

Как известно, артист находился в отношениях с россиянкой, экс-солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой. Однако уже давно пара не появляется вместе на публике и перестала афишировать это в Сети. Многие фаны предположили, что это конец романа. Тем более ALEKSEEV на фоне интриг застали на романтической прогулке с юмористкой и блогершей Дашей Кубик. Тогда информацию о новых отношениях певец не стал ни опровергать, ни подтверждать.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Однако после длительного молчания исполнитель все же заговорил о личной жизни и переменах, намекая на разрыв с певицей-россиянкой.

"Знаете, текучесть нашей жизни она бесконечна и постоянно что-то меняется. Так случилось, что я нахожусь на том этапе, когда очень много разных изменений в моей личной судьбе. Не знаю, как все будет дальше", – рассказал ALEKSEEV в интервью М1.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк перестала скрывать свой новый роман. Так, звезда опубликовала очередное фото с избранником, где он предстает полуобнаженным.

Читайте также: