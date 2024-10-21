Известный украинский певец намекнул на предложение возлюбленной и впервые ее показал

Украинский певец MELOVIN озадачил фанатов неожиданным признанием.

Сегодня, 21 октября, артист в своем Instagram опубликовал фото с намеком на помолвку. Так, на изображении виднеется рука MELOVIN и загадочной женщины с двумя необычными массивными кольцами из камня. Пара попозировала на фоне вечернего Киева на террасе с панорамным видом. Впрочем, на догадки об признании наталкивает именно подпись под фото.

"Она сказала "да", — загадочно подписал певец, не указывая, на что именно согласилась женщина.

MELOVIN намекнул на помолвку / Фото: instagram.com/melovin_official

К тому же кольца девушки одеты на левую руку. То, что именно имел в виду MELOVIN, пока неизвестно. Исполнитель ограничил действия фанов и полностью закрыл комментарии под этим постом. Возможно, таким образом знаменитость сообщает о новом этапе в творческой жизни и готовится к премьере интересного проекта.

К слову, MELOVIN крайне редко делится подробностями личной жизни и до этого почти не делился романтическим контентом, кроме воспевания чувств в песнях. А недавно исполнитель и вообще признавался, что пережил болезненный опыт разрыва с любимым человеком после двух лет отношений. И даже назвал причину, которая перечеркнула их роман.

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