Известный украинский певец намекнул на предложение возлюбленной и впервые ее показал

MELOVIN сообщил о кардинальных изменениях в жизни.
Украинский певец MELOVIN озадачил фанатов неожиданным признанием.
Сегодня, 21 октября, артист в своем Instagram опубликовал фото с намеком на помолвку. Так, на изображении виднеется рука MELOVIN и загадочной женщины с двумя необычными массивными кольцами из камня. Пара попозировала на фоне вечернего Киева на террасе с панорамным видом. Впрочем, на догадки об признании наталкивает именно подпись под фото.
"Она сказала "да", — загадочно подписал певец, не указывая, на что именно согласилась женщина.
К тому же кольца девушки одеты на левую руку. То, что именно имел в виду MELOVIN, пока неизвестно. Исполнитель ограничил действия фанов и полностью закрыл комментарии под этим постом. Возможно, таким образом знаменитость сообщает о новом этапе в творческой жизни и готовится к премьере интересного проекта.
К слову, MELOVIN крайне редко делится подробностями личной жизни и до этого почти не делился романтическим контентом, кроме воспевания чувств в песнях. А недавно исполнитель и вообще признавался, что пережил болезненный опыт разрыва с любимым человеком после двух лет отношений. И даже назвал причину, которая перечеркнула их роман.
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